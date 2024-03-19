Ландшафтный дизайн 2024 года: тренды для вашего сада и огорода от эксперта

Ландшафтный дизайн – это не только дело выбора красивых растений и декора, но и выявление собственного стиля. Узнайте о самых главных трендах в ландшафтном дизайне 2024 года, которые вдохновят вас на создание собственного уникального сада или огорода.

Тренды меняются как мода. Некоторые остаются актуальными в течение многих лет, в то время как другие появляются и исчезают быстро. Алла Витрук эксперт по ландшафтному дизайну выделяет такие основные тренды, которые будут определять ландшафтный дизайн в 2024 году.

Экологичность

Использование экологичных материалов и подходов к дизайну становится все более популярным. Пейзажные стили сада, использование безопасных для окружающей среды материалов и отказ от химических удобрений – основные аспекты экологического ландшафтного дизайна.

Сочетание урбанистических элементов с природными

Тенденция сочетать в себе элементы городской архитектуры с природными формами продолжает набирать обороты. Использование архитектурного бетона, металлических конструкций и природных растений создает концептуальные и стильные просторы.

Минимализм и малоухоженность

Условия современной жизни побуждают к поиску минималистических и малоухоженных решений в ландшафтном дизайне. Это включает в себя выбор растений, требующих минимум ухода и создания пространств, позволяющих расслабиться и наслаждаться природой.

Тренды в ландшафтном дизайне являются не только модой, но и отражением современных стремлений к экологичности и удобству. Следите за этими трендами, но не забывайте о собственном стиле и индивидуальном взгляде на красоту природы.

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