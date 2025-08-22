Лаванда: что необходимо растению в конце лета

Лаванда / © Getty Images

Однако, чтобы лаванда ежегодно оставалась густой, красивой и многоцветковой, ей нужен правильный уход. Особенно важен момент обрезки после цветения.

Садовница Anya Lautenbach отмечает, что лаванду следует подрезать после того, как она отцвела, от позднего лета до начала осени. Это поможет избежать одеревенения, продлит жизнь куста и подарит еще больше цветов в следующем году.

Важность обрезки

Предотвращает старение растения . Без подрезки лаванда быстро одревесневает, становится редкой и теряет декоративность.

Формирует пышный куст. Грамотная обрезка стимулирует появление новых побегов и делает растение более компактным.

Обеспечивает обильное цветение . Чем больше молодых веточек, тем больше цветов на следующий год.

Продлевает жизнь. Ухоженная лаванда может расти на одном месте более 10 лет.

Когда обрезать

Основная обрезка : в конце лета или в начале осени, сразу после цветения.

Альтернативно: весной, когда минует угроза заморозков (но тогда цветение может быть не таким обильным).

Как обрезать лаванду

Выберите погожий день. Растение не должно быть мокрым после дождя. Удалите отцветшие цветы. Срежьте стебли с соцветиями, оставив зеленую часть. Не срезайте «под корень». Важно оставить хотя бы несколько сантиметров зеленой массы, на старом деревянистом стебле новые побеги уже не появятся. Формируйте куст в форме шара. Это поможет избежать разваливания растения и сделает его более привлекательным. Не бойтесь «сильной» подрезки. Чем радикальнее (но в пределах зеленой зоны) вы обрежете, тем гуще будет куст на следующий год.

Советы

Мульчирование . В конце лета можно добавить слой мелкого гравия или песка у корней, чтобы избежать застоя влаги.

Полив . Лаванда не любит «болота», поливайте только тогда, когда почва полностью просохла.

Удобрения . В августе-сентябре лучше избегать азотных подкормок, ведь они стимулируют рост зелени, которая не успеет окрепнуть до зимы. Вместо этого можно использовать калийные удобрения для лучшей зимостойкости.

Зимняя защита. В холодных регионах накройте лаванду агроволокном или лапником.

Лаванда — неприхотливое, но благодарное растение. Если вовремя обрезать ее в конце лета, куст будет оставаться густым, цветущим и декоративным много лет. Это небольшой секрет садоводов, благодаря которому даже небольшой уголок сада можно превратить в прованскую идиллию.