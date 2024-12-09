Лаванда: как ухаживать за растением и выращивать на подоконнике

Лаванда – это декоративное растение и настоящий подарок природы. Ее нежный аромат успокаивает, а полезные свойства для кожи и волос сделали ее любимицей многих. Она известна своей выносливостью, легкостью в уходе и красотой.

На странице marthastewart рассказали, как правильно ухаживать за этим многолетним растением, чтобы оно долго радовало своим цветением.

Сорт лаванды – секрет успеха

Чтобы лаванда цвела, важно подобрать сорт, соответствующий вашей климатической зоне.

Английская лаванда (Lavandula angustifolia): морозостойкий сорт.

Испанская лаванда (Lavandula stoechas): лучше растет в тёплых регионах и хорошо переносит влагу.

Если вы живете в холодной местности, нужно дополнительно защищать растение от морозов или выращивать в контейнерах, которые можно заносить в помещение.

Уход за лавандой в открытом грунте

Лаванда отлично чувствует себя на улице, если обеспечить ей правильные условия.

Почва . Выберите хорошо дренированную нейтральную или слегка щелочную почву. Лаванда плохо переносит насыщенные влажной почвы, особенно зимой. Рекомендуется выращивать ее на приподнятых грядках с рыхлой грунтовой смесью. Это предотвращает корневую гниль.

. Выберите хорошо дренированную нейтральную или слегка щелочную почву. Лаванда плохо переносит насыщенные влажной почвы, особенно зимой. Рекомендуется выращивать ее на приподнятых грядках с рыхлой грунтовой смесью. Это предотвращает корневую гниль. Солнечный свет . Лаванда обожает солнце. Выберите место, где растение будет получать от шести до восьми часов солнечного света каждый день.

. Лаванда обожает солнце. Выберите место, где растение будет получать от шести до восьми часов солнечного света каждый день. Поливка . Поливайте растение обильно, но нечасто. Во время засухи обеспечьте достаточное количество воды, но давайте подсохнуть почве между поливами.

. Поливайте растение обильно, но нечасто. Во время засухи обеспечьте достаточное количество воды, но давайте подсохнуть почве между поливами. Удобрения. Раз в год, весной, добавьте тонкий слой компоста. Слишком частое удобрение может сократить продолжительность жизни растения.

Как выращивать лаванду в домашних условиях

Лаванда отлично подходит для выращивания дома. Ее аромат наполняет помещение уютом и создает атмосферу релакса.

Освещение . Лаванда любит свет. Поставьте горшок на южное солнечное окно. При недостаточном освещении используйте фитолампы. Чтобы обеспечить равномерный рост, еженедельно поворачивайте горшок.

. Лаванда любит свет. Поставьте горшок на южное солнечное окно. При недостаточном освещении используйте фитолампы. Чтобы обеспечить равномерный рост, еженедельно поворачивайте горшок. Температура и циркуляция воздуха. Оптимальная температура днем — 15-18°C, а ночью — 7-10°C. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, однако избегайте горячих потоков.

Оптимальная температура днем — 15-18°C, а ночью — 7-10°C. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, однако избегайте горячих потоков. Полив и почва. Используйте щелочную почву с добавлением песка для лучшего дренажа. Поливайте, давая почве подсохнуть между увлажнениями. Чрезмерный полив может привести к желтению листьев.

Используйте щелочную почву с добавлением песка для лучшего дренажа. Поливайте, давая почве подсохнуть между увлажнениями. Чрезмерный полив может привести к желтению листьев. Удобрение. Раз в месяц питайте растение половинной дозой удобрения для комнатных растений.

Как пересаживать лаванду

Пересадка – важный этап в уходе за лавандой.

Выньте растение из горшка, аккуратно разрыхлите корни. Подготовьте новый горшок на 5 см больше предыдущего. Увлажните почву, посадите лаванду высоко для лучшего дренажа и снова полейте.

После пересадки растение может испытать стресс. Дайте ему время адаптироваться.

Как размножать лаванду

Размножение лаванды – это простой способ получить новые растения.

Срежьте 10–25 см стебля из здорового растения. Удалите листья из нижних 5 см и надрежьте одну сторону стебля для стимуляции укоренения. Посадите в маленькие горшки с влажной грунтовой смесью, добавьте при необходимости гормон укоренения.

Через несколько недель проверьте укоренилось ли растение, легонько потянув за стебель.

Как собирать лаванду

Лучшее время для сбора лаванды – период, когда цветы только начинают раскрываться. Срезайте длинные стебли, соберите в пучки и сушите в сухом, затененном месте. Высушенные цветы можно использовать для декора, в ароматических пакетиках или в косметике.

Распространенные проблемы при выращивании лаванды

Морщинистые листья : это может свидетельствовать о недостаточной циркуляции воздуха или неправильном поливе.

: это может свидетельствовать о недостаточной циркуляции воздуха или неправильном поливе. Гниение корней : избегайте чрезмерного увлажнения. Поливайте под корень, а не сверху.

: избегайте чрезмерного увлажнения. Поливайте под корень, а не сверху. Вредители: белая муха – распространенный вредитель. Высаживайте лаванду рядом с календулой или травами для естественной защиты.

Лаванда – больше, чем растение. Она придает эстетике, наполняет дом ароматом и приносит пользу для здоровья.

Мы также писали, как приготовить молочно-лавандовую ванну для расслабления организма.

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