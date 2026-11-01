Лаванда требует особого ухода зимой: что нужно сделать сейчас, чтобы в следующем году она обильно цвели

Лаванда / © Credits

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Рекомендации по выращиванию лаванды различаются в зависимости от сорта. Однако, поскольку эти растения происходят из регионов с мягким умеренным климатом, их следует защищать от суровых погодных условий зимой.

The Spruceсобрал лучшие советы о том, как уберечь лаванду от сильных морозов, длительных периодов экстремального холода и пронизывающих ветров.

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Когда готовить лаванду к зиме

Лучшее время для подготовки лаванды к зиме — до наступления первых сильных морозов. Узнать примерную дату их наступления можно на специализированных сайтах или следя за местным прогнозом погоды.

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Поскольку сильные морозы иногда могут наступить неожиданно рано, готовить растения к холодам следует уже в начале осени.

Если же первые морозы наступили раньше, чем вы успели принять меры, — не волнуйтесь, защитить лаванду ещё не поздно. Эти растения достаточно выносливы; главное — обеспечить им защиту при первой же возможности, чтобы они успешно перезимовали.

Как помочь лаванде перезимовать

Существует несколько способов защиты лаванды зимой — независимо от того, растет ли она в открытом грунте или в контейнерах. Главное — за несколько недель до начала зимы сократить полив и убедиться, что растения получают достаточно солнечного света.

Избегайте сильной обрезки

Если на растении нет поврежденных стеблей (которые следует удалить, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения), лучше воздержаться от серьезной обрезки непосредственно перед периодом зимнего покоя. Обрезка может сделать одревесневшие стебли уязвимыми к повреждению льдом или морозом, поэтому лаванду всегда лучше обрезать весной. Однако в начале осени можно провести легкую обрезку — не затрагивая одревесневшие стебли, — чтобы придать растению более опрятный вид.

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Уменьшите интенсивность полива

С приближением зимы поливайте растения реже. В период зимнего покоя лаванда не нуждается в воде, а избыток влаги может привести к загниванию корней — особенно если влажная почва замерзнет.

Перенесите горшки в помещение

Если ваша лаванда растёт в контейнерах, перенесите её в защищённое место — например, в гараж или садовый сарай, — чтобы уберечь от суровых зимних условий. Не ставьте растения рядом с дверями или окнами, откуда может дуть ветер, но разместите их так, чтобы они получали достаточно солнечного света.

Если у вас нет помещения с окнами, можно воспользоваться специальной фитолампой, чтобы обеспечить лаванде необходимое освещение.

Укройте растения

Многие садоводы используют ткань, чтобы свободно обернуть лаванду для защиты. Лучше всего подходят легкие материалы с редким плетением — мешковина, хлопчатобумажная ткань или лен; они пропускают свет и обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.

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Добавьте слой мульчи

Небольшой слой мульчи вокруг основания кустов лаванды поможет защитить корни от промерзания и гниения. Используйте легкие материалы, такие как сосновая хвоя или измельченные листья: они позволяют воздуху свободно циркулировать, а почве — оставаться дренированной даже во время влажной зимней погоды.

Используйте защиту от ветра

Если лаванда растет на участке, подверженном сильным ветрам, её следует защитить специальными экранами. Используйте решетчатые конструкции, которые пропускают солнечный свет и не препятствуют циркуляции воздуха.

Растения в контейнерах также можно разместить за живой изгородью или более высокими растениями, которые будут служить естественной защитой от ветра.

Какая температура считается слишком низкой для лаванды

Различные сорта лаванды обладают разной степенью морозостойкости, поэтому их способность переносить холод различается. В целом лаванда предпочитает умеренный климат — без экстремальной жары или сильных морозов. Лаванда узколистная (английская) выдерживает морозы, характерные для 5-й зоны морозостойкости (по классификации USDA), однако дополнительная зимняя защита (мульчирование, укрытие тканью, ветрозащита) ей точно не помешает. В то же время французская и испанская лаванды являются морозостойкими только в пределах 8-й зоны USDA. В зимний период покоя для них вполне приемлема температура в диапазоне примерно 4–16 °C, однако, если зимой температура часто опускается ниже нуля, растения следует перенести в помещение.

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