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Лайфхак из TikTok: как быстро и просто разрезать бисквит без ножа

Лайфхак из TikTok: как быстро и просто разрезать бисквит без ножа

Как разрезать бисквит без ножа / Фото: Credits

Бисквит – это одна из лучших основ для торта. Всегда хочется, чтобы он получился сочным и пышным. И когда он выпекается именно таким, становится очень досадно, когда не выходит его ровно разрезать.

Профессиональная кондитер КейтКухня на своей странице TikTok поделилась видео, как быстро и ровно разрезать бисквит без ножа.

Вам понадобится:

  • Линейка;
  • Зубочистки;
  • Нить.

Что делать:

  • С помощью линейки следует измерить толщину бисквита и на конкретной цифре вставить зубочистки;
  • Таким образом, по диаметру нужно поставить около 4-5 зубочисток;
  • Сложите обычную нить в два раза и положите ее на каждую зубочистку;
  • Сожмите нить крест-накрест (как на видео);
  • Нить достаточно просто и легко разрежет бисквит на равные части и вы его не сломаете.

Советы:

Перед разрезанием бисквит нужно обязательно охладить.

@katekuhnya Как разрезать ровно бисквит без ножа⚠️ #lifehacks #biscuit #безножа #лайфхакикондитеров #секреты #chocolatebiscuit #katekuhnya ♬ оригинальный звук — Кейт кухня

Некоторые комментаторы также говорят, что если у вас очень мягкий бисквит и нитью разрезать его не получается, попробуйте сделать это леской. С одной стороны нужно сделать надрез ножом и туда вставить леску. Затем сжать ее крест-накрест, как нить.

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