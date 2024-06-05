Лайфхак из TikTok: как быстро и просто разрезать бисквит без ножа

Бисквит – это одна из лучших основ для торта. Всегда хочется, чтобы он получился сочным и пышным. И когда он выпекается именно таким, становится очень досадно, когда не выходит его ровно разрезать.
Профессиональная кондитер КейтКухня на своей странице TikTok поделилась видео, как быстро и ровно разрезать бисквит без ножа.
Вам понадобится:
- Линейка;
- Зубочистки;
- Нить.
Что делать:
- С помощью линейки следует измерить толщину бисквита и на конкретной цифре вставить зубочистки;
- Таким образом, по диаметру нужно поставить около 4-5 зубочисток;
- Сложите обычную нить в два раза и положите ее на каждую зубочистку;
- Сожмите нить крест-накрест (как на видео);
- Нить достаточно просто и легко разрежет бисквит на равные части и вы его не сломаете.
Советы:
Перед разрезанием бисквит нужно обязательно охладить.
@katekuhnya Как разрезать ровно бисквит без ножа⚠️ #lifehacks #biscuit #безножа #лайфхакикондитеров #секреты #chocolatebiscuit #katekuhnya ♬ оригинальный звук — Кейт кухня
Некоторые комментаторы также говорят, что если у вас очень мягкий бисквит и нитью разрезать его не получается, попробуйте сделать это леской. С одной стороны нужно сделать надрез ножом и туда вставить леску. Затем сжать ее крест-накрест, как нить.
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