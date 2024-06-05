Лайфхак из TikTok: как быстро и просто разрезать бисквит без ножа

Бисквит – это одна из лучших основ для торта. Всегда хочется, чтобы он получился сочным и пышным. И когда он выпекается именно таким, становится очень досадно, когда не выходит его ровно разрезать.

Профессиональная кондитер КейтКухня на своей странице TikTok поделилась видео, как быстро и ровно разрезать бисквит без ножа.

Вам понадобится:

Линейка;

Зубочистки;

Нить.

Что делать:

С помощью линейки следует измерить толщину бисквита и на конкретной цифре вставить зубочистки;

Таким образом, по диаметру нужно поставить около 4-5 зубочисток;

Сложите обычную нить в два раза и положите ее на каждую зубочистку;

Сожмите нить крест-накрест (как на видео);

Нить достаточно просто и легко разрежет бисквит на равные части и вы его не сломаете.

Советы:

Перед разрезанием бисквит нужно обязательно охладить.

Некоторые комментаторы также говорят, что если у вас очень мягкий бисквит и нитью разрезать его не получается, попробуйте сделать это леской. С одной стороны нужно сделать надрез ножом и туда вставить леску. Затем сжать ее крест-накрест, как нить.

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