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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Лайфхаки, как вырастить большие и вкусные томаты

Чтобы помидоры хорошо родили, вам необходимо знать о том, что им нравится, понимать их и не наделать чего-то лишнего, чтобы они не "обиделись".

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как вырастить большие и вкусные томаты

Как вырастить большие и вкусные томаты / © lady.tsn.ua

На странице gardening__guru рассказали о вкусах ваших помидоров и что им точно не нравится, когда вы делаете. Поэтому следует прислушаться к "красным пузатикам", чтобы они выросли ароматными и сочными.

Существует три вещи, которые томаты любят, когда вы делаете и на них нужно обратить особое внимание:

  • Во-первых, томаты любят тепло, но боятся высоких температур. При необходимости важно им быстро обеспечить тень;

  • Во-вторых, томаты нуждаются в достаточном количестве воды, но боятся чрезмерного полива. Полив должен быть умеренным и частым для поддержания влажности почвы.

  • В-третьих, томаты обожают удобрения, однако их избыточное количество может навредить. Подкармливать растение нужно небольшими "порциями", однако часто с внекорневым опрыскиванием, как дополнительным методом. При использовании базовых, подготовленных удобрений отдайте предпочтение тем, которые насыщены калием и азотом.

Если вы будете помнить эти простые правила по уходу за томатами, вы обеспечите их быстрый рост и хорошее созревание, плоды будут вкусные и сочные, а урожай богатый и яркий.

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