Лечат аллергию, головную боль и удлиняют сон: три комнатных растения, которые улучшают жизнь

Нет ничего лучше красивого комнатного растения. Цветы или густая зелень, растения сделает скучные комнаты живыми и свежими. Но, оказывается, растения могут не только украсить вашу гостиную, но и улучшить качество воздуха в ней.

Считается, что 15-минутное взаимодействие со своими растениями, включая заботу о них, снижают уровень стресса. Но некоторые комнатные растения могут сделать больше, чем просто украсить ваше пространство и улучшить ваше настроение — они могут уменьшить количество токсинов в воздухе и сделать пространство вашего жилища более здоровым.

О том, какие именно растения на это способны, сообщает Womans World.

И хотя ученые утверждают, что одно или два комнатных растения мало что сделают для очистки воздуха в доме, а, чтобы по-настоящему улучшить его качество нужен очиститель воздуха, некоторые свойства растений все же говорят в пользу того, что их стоит начать выращивать в своем жилище.

Английский плющ борется с аллергией

Фото: Credits

Очень часто причиной аллергии может быть плесень. А английский плющ умеет с ней бороться.

Ученые Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии обнаружили, что растение плюща уменьшает количество переносимых по воздуху спор плесени внутри стеклянных контейнеров.

Поместите английский плющ в наиболее часто используемую комнату, но имейте в виду, что английский плющ токсичен и его следует держать подальше от детей и домашних животных.

Золотой потос блокирует головную боль

Фото: Credits

Сциндапсус - золотой потос - как оказалось, растение не только красивое, но и полезное.

Также читайте Оранжерея в квартире: как сделать комнатный сад своими руками

Избыток токсинов в помещении, называемых летучими органическими соединениями и выделяемых всем, от ковровых покрытий до изоляции и изделий из дерева, может вызывать головную боль. В статье, написанной в исследовании Медицинской школы Маунт-Синай, исследователи заявили, что золотой потос снижает уровень токсинов, называемых бензолом и трихлорэтиленом. Кроме того, исследование 2005 года показало, что он удаляет 74 процента летучих органических соединений, включая формальдегид, толуол и ксилол, в плотно закрытой камере.

Алоэ вера помогает лучше спать

Фото: Credits

Алоэ, если поместить его на прикроватную тумбочку, будет выделять кислород и поглощать углекислый газ из воздуха вокруг кровати. А повышая уровень кислорода в ночное время, вы можете увеличить время восстановительного медленного сна. Это рассуждение базируется на исследования 2018 года, которое показало, что крысы, подвергшиеся анестезии, а затем воздействию более высокого уровня кислорода, проводили больше времени в медленноволновом сне.

Читайте также: