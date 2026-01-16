Ледовые глыбы и намерзание на крыше / © Associated Press

Маленькие ледяные «холмы» вдоль краев крыши могут показаться безопасными, но они способны вызвать серьезные повреждения, от протекания крыши до появления плесени и проблем с конструкцией. Издание Martha Stewart рассказало, как их предотвратить, безопасно удалить и не повредить дом.

Если вы живете в регионе с продолжительными зимами, то, вероятно, знакомы с этим явлением. Ледовые глыбы и наморожения формируются не просто из-за снега, а из-за недостаточной изоляции и потери тепла из дома. Теплый воздух поднимается вверх, растапливает снег на краю крыши, а талая вода стекает в желоба и вниз. Там она снова замерзает и накапливается.

Такое намерзание блокируют дополнительный снег и воду, а это приводит к протеканию, образованию плесени и даже проблемам с конструкцией крыши.

Как предотвратить их появление

Профилактика всегда эффективнее борьбы с последствиями.

Очистка желобов и водостоков. Перед зимой убирайте листья и мусор. Забитые желоба блокируют талую воду, а это только способствует образованию намерзания.

Удлиненные водостоки. Убедитесь, что трубы для стока воды отводят ее минимум за 2 метра от дома. Это помогает избежать застоя воды у фундамента и крыши.

Правильная изоляция и вентиляция чердака. Самый действенный метод борьбы с намерзанием — качественная изоляция и вентиляция, ведь она предотвращает потерю тепла из жилых комнат, вентиляция позволяет теплу выходить без перегрева кровли, а герметизация щелей необходима у осветительных приборов, вентиляций и люков.

Дополнительно некоторые владельцы ставят обогревательные кабели вдоль краев крыши, но это скорее временная мера, чем решение проблемы.

Как безопасно удалить намерзание

Никогда не лезьте на ледяную крышу и не используйте молотки, лопаты, открытый огонь или соль — это опасно и может повредить кровлю. Лучше:

Снежная грабля: когда вы стоите на земле, снимайте снег с нижних 1-2 метров крыши, чтобы прекратить поступление новых масс снега.

Носки с хлоридом кальция: заполните длинные носки или колготы этим реагентом и положите перпендикулярно намерзанию — это создаст канал для стока воды.

Теплая вода: осторожно, без риска вашей безопасности, можно полить желоба теплой водой, чтобы временно растопить лед. Но вода быстро замерзает, поэтому это лишь кратковременное решение.

Когда вызывать специалиста

У профессионалов есть специальное оборудование для безопасного удаления льда и могут выявить проблемы, которые незаметны для обычного глаза.

Если ледовые намерзания повторяются каждый год — это сигнал о проблемах с изоляцией или вентиляцией.

Если вода протекает в дом — действуйте немедленно: документируйте повреждения, переместите мебель и вещи, обращайтесь в страховую компанию.

Расходы на ремонт могут накапливаться очень быстро, поэтому важно действовать сразу.

Ледовые намерзания — распространенная, но серьезная зимняя проблема. Их нельзя игнорировать, потому что последствия для крыши и дома могут быть дорогими и опасными. Правильная изоляция, вентиляция, чистые желоба и соблюдение безопасных методов удаления льда — это ключ к спокойной и безопасной зиме.