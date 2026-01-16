- Дата публикации
Ледовые глыбы и намерзание на крыше — почему их нельзя игнорировать
Зима приносит не только праздники и снежные пейзажи, но и риски для вашего дома. Одним из них являются ледяные глыбы на крыше.
Маленькие ледяные «холмы» вдоль краев крыши могут показаться безопасными, но они способны вызвать серьезные повреждения, от протекания крыши до появления плесени и проблем с конструкцией. Издание Martha Stewart рассказало, как их предотвратить, безопасно удалить и не повредить дом.
Если вы живете в регионе с продолжительными зимами, то, вероятно, знакомы с этим явлением. Ледовые глыбы и наморожения формируются не просто из-за снега, а из-за недостаточной изоляции и потери тепла из дома. Теплый воздух поднимается вверх, растапливает снег на краю крыши, а талая вода стекает в желоба и вниз. Там она снова замерзает и накапливается.
Такое намерзание блокируют дополнительный снег и воду, а это приводит к протеканию, образованию плесени и даже проблемам с конструкцией крыши.
Как предотвратить их появление
Профилактика всегда эффективнее борьбы с последствиями.
Очистка желобов и водостоков. Перед зимой убирайте листья и мусор. Забитые желоба блокируют талую воду, а это только способствует образованию намерзания.
Удлиненные водостоки. Убедитесь, что трубы для стока воды отводят ее минимум за 2 метра от дома. Это помогает избежать застоя воды у фундамента и крыши.
Правильная изоляция и вентиляция чердака. Самый действенный метод борьбы с намерзанием — качественная изоляция и вентиляция, ведь она предотвращает потерю тепла из жилых комнат, вентиляция позволяет теплу выходить без перегрева кровли, а герметизация щелей необходима у осветительных приборов, вентиляций и люков.
Дополнительно некоторые владельцы ставят обогревательные кабели вдоль краев крыши, но это скорее временная мера, чем решение проблемы.
Как безопасно удалить намерзание
Никогда не лезьте на ледяную крышу и не используйте молотки, лопаты, открытый огонь или соль — это опасно и может повредить кровлю. Лучше:
Снежная грабля: когда вы стоите на земле, снимайте снег с нижних 1-2 метров крыши, чтобы прекратить поступление новых масс снега.
Носки с хлоридом кальция: заполните длинные носки или колготы этим реагентом и положите перпендикулярно намерзанию — это создаст канал для стока воды.
Теплая вода: осторожно, без риска вашей безопасности, можно полить желоба теплой водой, чтобы временно растопить лед. Но вода быстро замерзает, поэтому это лишь кратковременное решение.
Когда вызывать специалиста
У профессионалов есть специальное оборудование для безопасного удаления льда и могут выявить проблемы, которые незаметны для обычного глаза.
Если ледовые намерзания повторяются каждый год — это сигнал о проблемах с изоляцией или вентиляцией.
Если вода протекает в дом — действуйте немедленно: документируйте повреждения, переместите мебель и вещи, обращайтесь в страховую компанию.
Расходы на ремонт могут накапливаться очень быстро, поэтому важно действовать сразу.
Ледовые намерзания — распространенная, но серьезная зимняя проблема. Их нельзя игнорировать, потому что последствия для крыши и дома могут быть дорогими и опасными. Правильная изоляция, вентиляция, чистые желоба и соблюдение безопасных методов удаления льда — это ключ к спокойной и безопасной зиме.