Легкие заморозки и морозы: какие растения могут пострадать и как с этим бороться

Холода не способствуют садоводству, а ранние заморозки могут очень испортить настроение садоводам и причинить много вреда растениям. Но, несмотря на это, отчаиваться не стоит, легче и даже довольно сильные морозы в первой половине осени можно успешно пережить.

Очень важно понимать, что происходит с растениями во время резкого похолодания, насколько сильно упадет температура и что можно предпринять, чтобы предотвратить гибель растений.

Специалисты из Gardening Know How дают несколько ценных советов на случай заморозков, которые позволят вам сохранить красоту вашего сада и сберечь урожай.

Легкие заморозки

Даже легкий заморозок может нанести серьезный ущерб молодым весенним растениям или привести к полной остановке цветения нежных растений в начале осени. Некоторым растениям достаточно кратковременного заморозка, чтобы погибнуть. Поэтому очень важно следить за провозом погоды, чтобы мороз не застал вас врасплох.

Легким заморозком считается температура воздуха ниже точки замерзания, во время легкого заморозка земля не успевает замерзнуть. Сильный мороз предполагает замерзание почвы. Когда температура воздуха опускается ниже ноля, вода внутри растения становится холодной, она кристаллизуется. Лед разрезает внутреннюю часть растения, позволяя влаге испаряться и, таким образом, убивая растение. Если область между жилками листьев кажется бледно-коричневой или обожженной, это может указывать на повреждение морозом или холодом.

Какие растения боятся заморозков

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Многие растения могут пережить случайные легкие заморозки. Последствия легкого заморозка варьируются от растения к растению, но могут включать в себя побурение или ожоги листвы вплоть до полного разрушения стебля. Поэтому, как правило, хорошей идеей является обеспечение всех ваших растений легкой защитой от заморозков.

Растения, которые могут погибнуть от легкого мороз:

тропические и субтропические растения;

тропические многолетники и луковицы;

цветы;

молодые плоды;

помидоры.

Эти растения лучше накрыть на время похолодания.

Сильный мороз

Сильный мороз — это мороз, при котором и воздух, и земля промерзают. Многие растения могут выдерживать легкие морозы, при которых поражаются только кончики стеблей, но большинство не выдерживает сильных морозов. Хотя последствия сильного мороза часто можно исправить обрезкой, некоторые нежные растения могут не восстановиться.

Как защитить растения от сильного мороза

Вы можете обеспечить нежным растениям некоторую защиту от сильного мороза, накрыв грядки листами пластика или брезентом, которые удерживают тепло, излучаемое землей. Закрепите навесы над кронами кустарников прищепками или пружинными зажимами.

Другой вариант — оставить разбрызгиватель включенным, чтобы он капал водой на самые ценные растения. Капли воды выделяют тепло при охлаждении и таким образом предотвращают замерзание.

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