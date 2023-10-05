Легко и просто: как сложить полотенце красиво

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Каждый из нас пользуется полотенцем. Обычно, складывая их прямоугольником, собирается целая стопка полотенец, которые с трудом влезают в комод или шкаф.

Блогер Наташа Свинглер делится со своими 4,9 миллионами подписчиков, показывает в своем Instagram, как красиво можно свернуть махровые полотенца в трубочку или сложить в квадраты и отправить в органайзер для белья.

Блогер использует в работе не слишком большие полотенца, но банные можно складывать точно таким же способом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сложить футболки, чтобы они не помялись.

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