Лемонграсс: как выращивать и ухаживать за растением

Лемонграсс – это не просто специя, которую можно добавить в кулинарные шедевры, но и декоративное растение, которое может украсить любой сад или подоконник.

Издание Martha Stewart рассказало о секретах выращивания лимонной травы и ее уходе, раскрыли все тонкости этого редкого, но очень функционального растения. Ее пикантный аромат прекрасно подходит для приготовления сливочного тайского куриного супа, курицы-гриль или карри. Кроме того, лемонграсс ценят за оздоровительные свойства – его часто используют в скрабах для тела и даже в мылах.

В саду лемонграсс не только радует глаз своими высокими элегантными стеблями, но и способен значительно дополнить ваш ландшафт. Благодаря своей универсальности и нескрываемой красоте, даже начинающие садоводы могут с легкостью вырастить эту ароматную траву.

Как посадить лемонграсс в своем саду

Выращивание из семян

Лемонграсс легко вырастить из семян. Для лучших результатов семена следует высаживать прямо под грунт, ведь им нужен свет для прорастания. Важно не дать семенам высохнуть, иначе процесс прорастания остановится. Чтобы поддержать оптимальную влажность и тепло, положите прозрачную чашку поверх семян или выращивайте в небольшой теплице. Семена прорастают примерно от 10 до 14 дней, а когда растение достигнет 10 см в высоту, его можно переносить на солнечное место в саду.

Приобретение зрелых растений

Если вы не хотите ждать прорастания, всегда можно приобрести зрелые растения лемонграса в садоводческом центре. При покупке выбирайте крепкие и свежие стебли. Выбирайте более молодые, более нежные растения – у них больше шансов для роста после пересадки.

Как ухаживать за лемонграссом

Вода

Лемонграсс происходит из тропического климата, поэтому это растение требует много влаги. Лемонграсс выдерживает больше воды, чем нетропические растения. Поливайте растение регулярно, чтобы почва всегда оставалась влажной. Если вы выращиваете лемонграсс в системе гидропоники, не забывайте обогащать воду кислородом – это способствует здоровью корней и сильному росту растения.

Свет

Эта ароматная трава обожает теплую и солнечную среду. Обеспечьте лемонграсс по крайней мере шестью часами солнечного света или используйте внутреннее светодиодное освещение. Это поможет растению расцвести и придаст яркий, насыщенный аромат.

Почва

Лемонграсс лучше всего чувствует себя на песчаной почве с хорошим дренажем, богатым азотом. Он может испытывать трудности на глинистых почвах, поэтому добавление мульчи сверху поможет удерживать влагу и улучшит структуру почвы. Если вы не уверены в типе грунта, специализированные наборы для тестирования помогут определить его характеристики.

Удобрение

Для поддержания здорового уровня азота используйте удобрения с медленным высвобождением. В летние месяцы рекомендуется использовать удобрения раз в неделю. В холодные месяцы достаточно будет добавление удобрений примерно раз в месяц. Это поможет лемонграссу сохранять силу и красоту в течение всего сезона.

Обрезание

Обрезание является важной частью ухода за лемонграссом. Оно помогает поддерживать форму и размер растения, а также устраняет мертвые или больные листья. Рекомендуется обрезать примерно 10-15 см, когда растение произрастает более чем до 30 см. Это стимулирует рост новых побегов и помогает поддерживать здоровый вид.

Пересадка лемонграсса

Растения лемонграса могут вырастать до 1,5 м в высоту и 60 см в ширину, поэтому периодическая пересадка очень важна. При пересадке важно сохранить как можно больше корней нетронутыми. Выкопайте растение глубоко в увлажненной почве, чтобы захватить все корни, затем осторожно вытяните его, обрежьте и разделите на отдельные части. Каждая секция должна содержать несколько корней для дальнейшего успешного роста.

Распространенные проблемы и их решения

Плесень

Из-за высокой влажности лемонграсс иногда подвержен образованию плесени, особенно в нижней части короны. Если вы замечаете признаки плесени, переместите растение в место с лучшей вентиляцией или убавьте полив. Для комнатных и уличных растений полезно удалять заплесневевшие листья, чтобы предотвратить распространение грибка. Еще один эффективный метод – распыление раствора перекиси водорода (разбавленного водой) с помощью пульверизатора.

Белые пятна

На некоторых растениях могут появляться белые пятна из-за паутинных клещей – вредителей, оставляющих паутину на листьях. Если вы подмечаете такие признаки, своевременно обработайте растение натуральным или химическим средством для борьбы с насекомыми.

Коричневые, поникшие листья

Чрезмерный полив может привести к тому, что листья лемонграса станут коричневыми и поникшими. В этом случае следует просмотреть график полива или временно уменьшить его, а по возможности перенести растение в условия, где уменьшится доступ воды.

Ламкие листья

Слишком интенсивный прямой солнечный свет может сделать листья сухими и ломкими. Чтобы избежать этого, можно накрыть растение специальным защитным материалом или перенести его в контейнер внутрь, используя светодиодные лампы для выращивания.

Выращивать и ухаживать за лемонграссом достаточно просто даже для начинающих, если придерживаться основных правил. Следя за своими растениями и своевременно реагируя на возможные проблемы, вы сможете наслаждаться этой замечательной травой в течение всего сезона, получая не только кулинарное наслаждение, но и пользу для здоровья.

Пусть ваш двор будет наполнен ароматом свежего лемонграса, который будет вдохновлять вас на новые кулинарные эксперименты, создавать уют в доме и приносить каждый день радость.

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