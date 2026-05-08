"Ленивый сад", который надо реже косить и меньше убирать, чтобы спасти пчел и бабочек

Дружественный сад для пчел и бабочек / © Associated Press

В центре внимания сегодняшнего сада — пчелы, бабочки и другие опылители, от которых буквально зависит экосистема планеты. По информации издания Real Simple, даже маленький домашний сад может стать настоящим пристанищем для насекомых, которые сегодня стремительно исчезают из-за пестицидов, урбанизации и изменения климата.

Хорошая новость заключается в том, что чтобы помочь природе, не нужно полностью переделывать двор или превращать его в дикий лес. Иногда достаточно просто немного меньше стараться.

«Ленивый» сад

Эксперты из Общества охраны беспозвоночных Xerces Society говорят, что одна из главных ошибок современного садоводства — стремление к чрезмерной «чистоте». Идеально короткий газон, обрезанные до сантиметра кусты и тотальная осенняя уборка лишают насекомых естественной среды для жизни. Поэтому главный совет звучит неожиданно: чтобы помочь пчелам и бабочкам, иногда нужно делать меньше.

Позвольте саду быть немного «неидеальным»

Реже косить газон — полезно для природы. Эксперты советуют:

делать перерывы между кошением в 2-3 недели

не убирать мгновенно сухие листья

оставлять стебли растений на зиму

меньше обрезать кусты осенью

На первый взгляд, это выглядит простой ленью, хотя на самом деле именно в сухих стеблях, листьях и траве зимуют дикие пчелы, шмели, бабочки, светлячки и полезные насекомые-опылители. к тому же органические остатки работают как естественная мульча и возвращают углерод в почву.

Так что теперь лежание в гамаке с книжкой вместо постоянного ухода за газоном можно официально называть экологическим садоводством.

Сделайте насекомым «дом»

Пчелам и бабочкам нужны не только цветы, но и места для жизни. Это особенно касается диких пчел, большинство которых совсем не живет в ульях.Что можно сделать:

оставить сухие стебли растений

не убирать полностью листья

использовать более грубую мульчу

оставлять небольшие участки открытого грунта

Некоторые виды пчел, например, живут в маленьких отверстиях. Для них можно установить специальные «домики для пчел» с мелкими трубочками или отверстиями.

Еще одна простая, но важная деталь — вода. Небольшая неглубокая миска с водой и камешками станет идеальной «станцией для питья» для бабочек и пчел. Камешки нужны для того, чтобы насекомые могли безопасно садиться и не тонули.

Пчелы / © Associated Press

Планирование сада с мыслью о бабочках и пчелах

Сад для опылителей — это не только растения, но и то, как они расположены. Эксперты объясняют, что большие группы одинаковых цветов привлекают больше пчел, потому что насекомым проще находить нектар.

Но для бабочек есть другой нюанс. Если растения-хозяева для гусениц размещены хаотично, вредителям и хищникам сложнее находить личинок. То есть несколько «дикий» вид сада на самом деле работает на биоразнообразие.

Пересмотр своего отношения к классическому газону

Традиционный зеленый газон — не лучший вариант для экосистемы. Вместо этого эксперты советуют обратить внимание на альтернативные почвопокровные растения, например, клевер или тимьян. Они дают нектар, поддерживают опылителей, требуют меньше ухода и могут иметь не менее красивый вид.

Меньше химии

Одна из главных причин сокращения популяции пчел — пестициды. Особенно опасными считаются неоникотиноиды, но эксперты отмечают, что даже современные препараты могут вредить опылителям.

Проблема в том, что химикаты проникают внутрь растения, например, в пыльцу, нектар и листья. Поэтому насекомые получают токсины вместе с пищей.

Обработка от комаров

Здесь тоже есть нюанс. Опрыскивание участка от комаров часто убивает не только вредителей, но и полезных насекомых. Во дворах после химической обработки уровень пестицидов может быть в шесть раз выше дозы, смертельной для медоносной пчелы. Поэтому вместо спреев эксперты советуют убирать стоячую воду, использовать вентиляторы и создавать естественный баланс в саду.

И это работает, потому что сад с большим количеством опылителей автоматически привлекает и полезных хищных насекомых, например, божьих коровок, цветочных мух и естественных врагов тли и других вредителей.

Местные растения

Это — один из главных мировых садоводческих трендов последних лет, и не зря. Местные растения лучше адаптированы к климату, требуют меньше полива, менее прихотливы и поддерживают локальную экосистему.

Пчелы и бабочки эволюционировали рядом с этими растениями миллионы лет, поэтому именно они являются для них ценным источником пищи.

Для того чтобы понять, что подойдет именно вашему саду, эксперты советуют обращаться к местным садоводческим клубам, ботаническим садам, специалистам по ландшафтному дизайну и сообществам садоводов. Ведь даже в пределах одной страны набор идеальных растений для опылителей может существенно отличаться.

Современный сад все меньше похож на выставочную картинку и все больше на настоящую экосистему. Тренд на естественность пришел даже в ландшафтный дизайн и это все не просто красиво, это буквально помогает природе выживать.

Самое важное — не пытаться сделать все и сразу. Именно с мелочей начинается большой экологический эффект. И, возможно, самое приятное в этой истории то, что помогать природе сегодня означает не работать больше, а позволить природе быть немного живее.

