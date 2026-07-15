Летние перелеты без стресса: правила, которые помогут пережить задержки, очереди и хаос в аэропортах

Летний сезон традиционно является одним из самых напряжённых для авиаперелётов. Жара, грозы, перегруженные аэропорты и огромный поток туристов создают идеальные условия для задержек. Издание The Washington Post собрало советы, которые помогут сделать перелет более комфортным и подготовиться к непредвиденным ситуациям. Полностью избежать хаоса невозможно, но можно значительно снизить риски.

Выбирайте утренние рейсы. Просыпаться в три часа ночи ради долгого путешествия — не самый приятный вариант. Но именно у первого рейса больше всего шансов вылететь без задержек. Причины просты, самолёт уже находится в аэропорту, утренняя погода обычно более стабильна, а ещё билеты на такие рейсы иногда бывают дешевле.

Включите все уведомления от авиакомпании. Задержка на 40 мин, изменение выхода на посадку в последнюю минуту или новое время вылета. Не полагайтесь только на информационные табло в аэропорту. Включите электронные письма, SMS или уведомления в приложении авиакомпании, выберите тот формат, который точно не пропустите.

Не рассчитывайте, что семья автоматически будет сидеть вместе. Если путешествуете с детьми, не оставляйте это на волю случая. Авиакомпания не всегда гарантирует, что вся семья будет рядом, особенно если вы приобрели самый дешевый тариф. Перед полетом ознакомьтесь с правилами конкретного перевозчика и продумайте план действий на случай, если места окажутся в разных частях салона.

Заранее зарядите все гаджеты. В сезон отпусков аэропорты могут быть такими же переполненными, как центр большого города. Найти свободную розетку у выхода на посадку может стать настоящим квестом. Приезжайте с полностью заряженным телефоном, планшетом или ноутбуком. Если вы пользуетесь портативной батареей, проверьте правила авиакомпании, так как некоторые перевозчики ужесточили контроль за такими устройствами.

Если можете — не сдавайте багаж. Главная причина не регистрировать чемодан очевидна, его могут потерять. Но есть ещё один нюанс, если рейс задержали, а вам нужно срочно пересесть на другой, ручная кладь даёт больше свободы. Держите вещи при себе до того момента, когда сотрудник авиакомпании попросит сдать багаж. Если чемодан все же приходится сдавать, положите самые важные вещи в свою личную сумку.

Закладывайте больше времени на прохождение контроля безопасности. Летний аэропорт — место, где встречаются опытные путешественники и те, кто летает раз в несколько лет. Очереди могут двигаться медленнее из-за больших чемоданов, детских колясок, поиска паспортов или вещей в карманах, которые забыли вынуть перед металлодетектором. Не сокращайте время прибытия в аэропорт. Дополнительные 30–60 минут могут спасти ваше настроение.

Пейте больше воды. Жара , тепловые волны и длительное пребывание в аэропортах могут быстро привести к обезвоживанию. Полет тоже обезвоживает организм, поэтому пейте воду до, во время и после рейса. А вот коктейль или пиво в баре перед посадкой не заменят воду, ведь алкоголь не способствует увлажнению.

Одевайтесь с учетом полета, а не только с учетом пункта назначения. Да, открытое платье будет идеально смотреться на греческом острове. Однако многочасовой перелет в нем может оказаться не самым комфортным решением. Салон самолета — это ограниченное пространство, где вы сидите рядом с другими людьми, а температура в салоне часто бывает низкой. Выбирайте одежду, в которой комфортно вам и вашему соседу по креслу.

Не кладите пляжную шляпу на верхнюю полку. Место над головой в самолете — настоящий дефицит. Не занимайте его шляпами, маленькими сумками или пляжными аксессуарами, пока все пассажиры не зайдут в салон и не будет размещен багаж. К тому же деликатные вещи могут повредиться под тяжелыми чемоданами.

Знайте свои права при длительных задержках. Если самолет долго стоит на взлетной полосе, у пассажиров есть определенные права. Например, после длительной задержки авиакомпания должна обеспечить базовые условия, такие как вода, питание, комфортная температура в салоне, доступ к туалету и, при необходимости, медицинская помощь. Не бойтесь спрашивать об этом у представителей перевозчика.

Закрывайте шторки иллюминатора на земле. В жаркие дни самолет на стоянке может быстро нагреваться. Поэтому, когда вы уже вошли в салон, лучше оставлять шторки закрытыми, если экипаж не просит их открыть. Никто не хочет превратиться в пассажира, который «жарится» перед взлетом.

Ознакомьтесь с правилами авиакомпании. Если рейс задержали или отменили по вине перевозчика, у вас может быть право на компенсацию: питание, проживание, возврат средств или бонусные мили. Перед поездкой ознакомьтесь с правилами вашей авиакомпании, чтобы знать, на что можно рассчитывать.