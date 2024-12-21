Лимон и зубная паста: полезный лайфхак, как почистить стиральную машину

Мы часто забываем, что стиральная машина также нуждается в уходе. Даже самые современные модели со временем могут терять свою эффективность из-за накопления грязи, накипи и неприятных запахов.

На странице interior_by_canik показали отличный лайфхак, который поможет вашей стиральной машине снова засиять чистотой. Это простой и доступный способ очистки с использованием обычных домашних средств – лимона, зубной пасты, соды и уксуса.

Почему стиральная машина нуждается в очищении

Со временем в стиральной машине могут скапливаться:

остатки стирального порошка или жидкого стирального средства;

мыльный налет;

грибок и плесень в уплотнителях дверцы;

накипь на нагревательных элементах;

грязь и волосы, остающиеся после стирки одежды.

Все это может послужить причиной появления неприятного запаха, снижения эффективности стирки и даже повреждения техники. Регулярная очистка поможет избежать этих проблем и продлит срок службы вашей стиральной машины.

Как лимон и зубная паста могут помочь

Этот лайфхак использует сочетание натуральных ингредиентов и привычных средств для достижения идеальной чистоты.

Лимон : натуральная кислота, которая прекрасно удаляет накипь, растворяет жир и уничтожает микробы. Кроме того, лимон придает приятный свежий аромат.

: натуральная кислота, которая прекрасно удаляет накипь, растворяет жир и уничтожает микробы. Кроме того, лимон придает приятный свежий аромат. Зубная паста : благодаря абразивным частицам паста эффективно удаляет грязь и придает блеск металлическим поверхностям.

: благодаря абразивным частицам паста эффективно удаляет грязь и придает блеск металлическим поверхностям. Сода : отлично борется с неприятными запахами, отшелушивает налет и обладает дезинфицирующими свойствами.

: отлично борется с неприятными запахами, отшелушивает налет и обладает дезинфицирующими свойствами. Уксус: мощный очиститель и дезинфектор, также растворяющий минеральные отложения.

Очистка стиральной машины

Возьмите лимон, выдавите из него сок и смешайте с небольшим количеством зубной пасты. Можно добавить щепотку соды для усиления эффекта. Смочите губку в полученной смеси и тщательно протрите уплотнитель. Эта зона часто становится источником плесени и неприятных запахов. Лимонный сок и сода уничтожат бактерии, а зубная паста удалит загрязнение. Нанесите смесь на внутреннюю поверхность барабана, оставьте на 10–15 минут, затем смойте влажной губкой. Лимон и сода удалят налет и обеспечат свежесть. Смешать соду с уксусом в пропорции 1:1, нанести на контейнер для порошка и оставить на несколько минут. Затем промойте под теплой водой. Налейте 1–2 стакана уксуса в отсек для стирального средства, добавьте остатки лимонного сока в барабан и запустите программу стирки с горячей водой (без белья). Протрите все поверхности сухой мягкой тканью.

Советы:

Проводите очистку стиральной машины по меньшей мере раз в месяц.

После каждой стирки оставляйте дверцу открытой во избежание образования плесени.

Регулярно проверяйте и очищайте фильтры.

Попробуйте этот метод очистки и ваша стиральная машина засияет как новая, ведь чистота – это не только эстетика, но и гарантия долговечности вашей техники.

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