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Лимон и зубная паста: полезный лайфхак, как почистить стиральную машину

Лимон и зубная паста: полезный лайфхак, как почистить стиральную машину

Полезный лайфгак, как почистить стиральную машину / Фото: Credits

Мы часто забываем, что стиральная машина также нуждается в уходе. Даже самые современные модели со временем могут терять свою эффективность из-за накопления грязи, накипи и неприятных запахов.

На странице interior_by_canik показали отличный лайфхак, который поможет вашей стиральной машине снова засиять чистотой. Это простой и доступный способ очистки с использованием обычных домашних средств – лимона, зубной пасты, соды и уксуса.

Почему стиральная машина нуждается в очищении

Со временем в стиральной машине могут скапливаться:

  • остатки стирального порошка или жидкого стирального средства;
  • мыльный налет;
  • грибок и плесень в уплотнителях дверцы;
  • накипь на нагревательных элементах;
  • грязь и волосы, остающиеся после стирки одежды.

Все это может послужить причиной появления неприятного запаха, снижения эффективности стирки и даже повреждения техники. Регулярная очистка поможет избежать этих проблем и продлит срок службы вашей стиральной машины.

Как лимон и зубная паста могут помочь

Этот лайфхак использует сочетание натуральных ингредиентов и привычных средств для достижения идеальной чистоты.

  • Лимон: натуральная кислота, которая прекрасно удаляет накипь, растворяет жир и уничтожает микробы. Кроме того, лимон придает приятный свежий аромат.
  • Зубная паста: благодаря абразивным частицам паста эффективно удаляет грязь и придает блеск металлическим поверхностям.
  • Сода: отлично борется с неприятными запахами, отшелушивает налет и обладает дезинфицирующими свойствами.
  • Уксус: мощный очиститель и дезинфектор, также растворяющий минеральные отложения.

Очистка стиральной машины

  1. Возьмите лимон, выдавите из него сок и смешайте с небольшим количеством зубной пасты. Можно добавить щепотку соды для усиления эффекта.
  2. Смочите губку в полученной смеси и тщательно протрите уплотнитель. Эта зона часто становится источником плесени и неприятных запахов. Лимонный сок и сода уничтожат бактерии, а зубная паста удалит загрязнение.
  3. Нанесите смесь на внутреннюю поверхность барабана, оставьте на 10–15 минут, затем смойте влажной губкой. Лимон и сода удалят налет и обеспечат свежесть.
  4. Смешать соду с уксусом в пропорции 1:1, нанести на контейнер для порошка и оставить на несколько минут. Затем промойте под теплой водой.
  5. Налейте 1–2 стакана уксуса в отсек для стирального средства, добавьте остатки лимонного сока в барабан и запустите программу стирки с горячей водой (без белья).
  6. Протрите все поверхности сухой мягкой тканью.

Советы:

  • Проводите очистку стиральной машины по меньшей мере раз в месяц.
  • После каждой стирки оставляйте дверцу открытой во избежание образования плесени.
  • Регулярно проверяйте и очищайте фильтры.

Попробуйте этот метод очистки и ваша стиральная машина засияет как новая, ведь чистота – это не только эстетика, но и гарантия долговечности вашей техники.

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