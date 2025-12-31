Лишние хлопоты: 8 видов семян, которые никогда не следует высевать зимой на рассаду

Семена в почве / © Associated Press

Реклама

Есть много растений, которые вы можете высевать в помещении зимой, чтобы получить преимущество в вашем саду. Но есть и другие семена, которые никогда не следует высевать в помещении зимой. Такая рассада вянет, преждевременно пускается в стрелки или корни спутываются.

Семена, которые лучше всего высевать сразу на улице весной, легко адаптируются к сезонным изменениям. Вместо того, чтобы высевать семена в помещении этой зимой, отложите до более теплой погоды для некоторых видов, которые предпочитают прямой посев. Отказ от подоконника сейчас поможет вам сохранить силу растений и максимизировать урожай летом.

Откладывание посадки семян на улице также может предотвратить такие ловушки, как грибковые заболевания и травмы пересадки.

Реклама

GardeningKnowHow назвал виды семян, которые никогда не следует высевать в помещении.

Кабачок

Семена кабачков, быстро растут, когда почва прогревается, но им трудно, когда вы высаживаете их в помещении в январе или феврале. Лозы быстро перерастают лотки, а мягкие корни легко рвутся во время пересадки. Это часто приводит к слабым растениям или даже полной гибели.

Подождите, пока температура почвы достигнет 21°C, прежде чем сажать кабачки на открытом воздухе — обычно это происходит поздней весной. Добавьте немного компоста в грядку для хорошего дренажа и высаживайте семена на расстоянии 30,5 см друг от друга на небольших холмиках.

Огурцы

Огурцы никогда не растут хорошо, если их выращивать в помещении зимой. Сухой воздух и слабый свет делают рассаду длинноногой, оставляя ее хрупкой еще до того, как она достигнет сада. Их длинные стержневые корни будут кружиться внутри маленьких горшков и испытывать слишком большие повреждения при перемещении, что задерживает сбор урожая. Вместо этого сейте их непосредственно на улицу в теплую почву.

Реклама

Посадите семена на глубину 2,5 см, как только ночная температура установится выше 10°C. Замульчируйте, чтобы удерживать влагу, и установите шпалеру в вашем огороде, чтобы лозы оставались чистыми и приподнятыми. Семена огурца быстро прорастают на улице и дают хрустящие плоды из крепких, неповрежденных корней.

Дыня

Дыни действительно нуждаются в теплой почве и постоянном тепле с первого дня, чего просто не могут обеспечить зимние комнатные условия. Прохладные сквозняки и неравномерная температура почвы замедляют рост саженцев, а их большие, блуждающие корни быстро разрушаются в маленьких горшках. К тому времени, когда вы пересаживаете рассаду на улицу, эти корни уже находятся в стрессе, и растения отстают, вместо того, чтобы взлететь.

Вы можете сажать дыни в саду, как только последние заморозки наконец-то пройдут. Они довольно хорошо приживаются на приподнятых холмиках, главным образом потому, что так почва быстрее прогревается. Добавление немного компоста перед посадкой также помогает дыням хорошо развиться.

Морковь

Морковь часто скручивается или разветвляется, когда выращивается в контейнерах, поскольку неглубокое дно горшка может препятствовать корню двигаться прямо вниз. Пересадка также ломает крошечные волоски-кормушки, необходимые моркови для поглощения питательных веществ.

Реклама

Посадите семена моркови, разбросав тонким слоем в рыхлую почву без камней ранней весной, и проредите рассаду на расстоянии 5-7,6 см друг от друга. Легкий слой песка предотвращает высыхание и образование корки на поверхности. Лента для семян моркови также упрощает идеальное расположение между рассадой и обеспечивает прямые, сладкие корни каждый раз.

Редис

Редис так быстро заканчивает расти, что посадка его в помещении бессмысленна. Теплые условия в помещении заставляют его пускаться вверх и деревенеть, а не становиться хрустящим.

Сейте семена редиса неглубокими рядами, как только можно будет обработать почву. Затем собирайте урожай, пока растения еще маленькие и нежные. Сажайте новый ряд каждые 10 дней для непрерывного снабжения. Семена редиса всходят за несколько дней и хорошо процветают в прохладной весенней погоде.

Фасоль

Кустовая, столбчатая и другие виды фасоли встраивают собственное удобрение в почву, но они ненавидят, когда их корни нарушаются. Высаживание в помещении часто приводит к гниению или ослаблению растений.

Реклама

Обработайте семена фасоли инокулянтами и посадите в теплую почву весной. Сразу же дайте столбчатой фасоли шпалеру, чтобы убедиться, что она имеет необходимую опору. Поливайте по линии почвы, чтобы листья оставались сухими.

Горох

Горох любит прохладную почву и прохладный воздух. Тепло в помещении и недостаток света делают его высоким и слабым. Тогда холода во время пересадки могут убить нежные сеянцы.

Сейте горох в траншеи, как только земля оттает, добавив шпалеру для лозы, чтобы они могли подниматься. Замачивание семян на ночь ускоряет прорастание. Семена гороха дают сладкие, тяжелые стручки, если посадить их прямо на улицу.

Шпинат и салат

Большинство сортов салата и шпината вырастают и горчат под действием освещения и тепла в помещении. Их неглубокие корни легко повреждаются при перемещении, поэтому они часто вянут или погибают после пересадки.

Реклама

Рассейте семена широкими рядами, когда почва достигнет 4 ° C (40 ° F), и едва накройте его почвой. Легкая ткань для затенения защищает сеянцы, когда солнце становится сильнее. Смесь салата обеспечивает недели свежих салатов из крепких растений, выращенных в саду.