Лизальный коврик для животных: для чего нужен и как использовать

Лизальный коврик стал популярным аксессуаром для собак и кошек. Его использование имеет множество преимуществ, ведь он выполняет многие функции, о которых рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.
Преимущества лизального коврика:
- успокаивает и расслабляет животное;
- развлекает и отвлекает;
- замедляет процесс употребления пищи;
- помогает очистить зубы, десну и язык.
Лизальный коврик можно использовать:
- если животное подвержено стрессу;
- если животное очень быстро ест, заглатывая большие куски пищи;
- дома, особенно когда животное остается само;
- до или после визита в ветеринарную клинику во время пребывания в стационаре;
- во время груминга, купания, стрижки когтей и других процедур;
- когда нужно дать лекарство (следует перемешать с начинкой для коврика);
- во время путешествия и продолжительной дороги;
- во время отдыха на природе, особенно летом на пляже.
Чтобы порадовать любимца:
- Выберите коврик соответствующего размера
- Равномерно распределите мягкий корм или лакомство по отверстиям коврика
- Положите в холодильник или морозильную камеру до застывания.
- Достаньте коврик, прикрепите его на любую жесткую поверхность или просто положите рядом с животным.
Варианты начинок для коврика:
- влажный корм, паштет, мусс;
- фруктовое или овощное пюре;
- бульон;
- мальт-поста.
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