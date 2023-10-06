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Лизальный коврик для животных: для чего нужен и как использовать

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Лизальный коврик для животных: для чего нужен и как использовать

Фото: Credits

Лизальный коврик стал популярным аксессуаром для собак и кошек. Его использование имеет множество преимуществ, ведь он выполняет многие функции, о которых рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Преимущества лизального коврика:

  • успокаивает и расслабляет животное;
  • развлекает и отвлекает;
  • замедляет процесс употребления пищи;
  • помогает очистить зубы, десну и язык.

Лизальный коврик можно использовать:

  • если животное подвержено стрессу;
  • если животное очень быстро ест, заглатывая большие куски пищи;
  • дома, особенно когда животное остается само;
  • до или после визита в ветеринарную клинику во время пребывания в стационаре;
  • во время груминга, купания, стрижки когтей и других процедур;
  • когда нужно дать лекарство (следует перемешать с начинкой для коврика);
  • во время путешествия и продолжительной дороги;
  • во время отдыха на природе, особенно летом на пляже.

Чтобы порадовать любимца:

  • Выберите коврик соответствующего размера
  • Равномерно распределите мягкий корм или лакомство по отверстиям коврика
  • Положите в холодильник или морозильную камеру до застывания.
  • Достаньте коврик, прикрепите его на любую жесткую поверхность или просто положите рядом с животным.

Варианты начинок для коврика:

  • влажный корм, паштет, мусс;
  • фруктовое или овощное пюре;
  • бульон;
  • мальт-поста.

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Дата публикации
Просмотры
161
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