Ловушка для комаров: как сделать бюджетное средство против надоедливых насекомых

Насекомое / © Associated Press

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Комары надоедливы, раздражительны и могут распространять смертельные болезни. Некоторые домовладельцы любят опрыскивать свои дворы от комаров, но опрыскивание могут быть неэффективными и могут навредить другим полезным насекомым и животным.

Поэтому GardeningKnowHow предлагает оригинальный рецепт ловушки для комаров, который поможет решить эти проблемы. Это быстрый, простой и дешевый способ, одобренный экологами, уменьшить популяцию комаров в вашем дворе.

Как это работает

Это пассивный способ избавиться от комаров, который можно устроить за пять минут. Это просто ведро, наполненное водой, садовым мусором и комариной ловушкой, которая привлекает комаров.

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Вода и садовый мусор создают идеальную среду для откладывания яиц комарам, но комариная ловушка предотвращает достижение зрелости личинок и их питание, пока вы работаете в саду. Комариная ловушка изготавливается из бактерии Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), которая атакует личинок комаров, мошек и грибковых мошек. Они не вредны для людей, животных или других видов насекомых.

Как сделать ловушку для комаров

Чтобы сделать ловушку вам понадобится:

20-литровое ведро или другая большая емкость, которая у вас уже может быть

Средство от комаров

Вода

Мусор со двора

Наполните ведро на ⅔ водой. Положите немного мусора со двора в воду. Можно использовать жимолость и скошенную траву. Жимолость в воде привлекает комаров быстрее, чем другие виды растительного материала, а высушенная скошенная трава будет производить еще больше углекислого газа, который комары будут искать. Комары находят хозяев (то есть нас с вами), вынюхивая углекислый газ, который мы выдыхаем. Не переполняйте ведро мусором. Должна быть открытая вода, на которой комары будут откладывать яйца.

Опустите в ведро раствор от комаров.

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Защитите диких животных, чтобы они не могли залезть в ведро, например, накройте верх ведра проволочной сеткой.

Поставьте ведро в тенистое место подальше от вашего дома и зоны отдыха на свежем воздухе. Комары любят прохладные, влажные, тенистые места.

Добавляйте новый раствор каждые 30 дней, чтобы поддерживать защиту от комаров. Поддерживайте уровень воды, сливая лишнюю собравшуюся дождевую воду или просверливая несколько отверстий на ⅔ высоты ведра, чтобы лишняя вода стекала.

Ведро уменьшит популяцию комаров в вашем дворе, и вы можете улучшить свои результаты, если привлечете соседей сделать такую же ловушку. Тогда вы можете расслабиться и наслаждаться своим садом с меньшим количеством комаров!

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