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Лучшее место для хранения бытовой химии: полезные советы
Чистота дома — это не только блестящие поверхности, но и грамотная организация. Особенно это касается хранения средств для уборки: при неправильном хранении, они могут быть вредными, неудобными в использовании или даже опасными.
Издание Martha Stewart поделились советами, как лучше хранить бытовую химию, чтобы ваш дом оставался чистым, здоровым и безопасным. Бытовая химия может содержать летучие органические соединения (ЛОС), которые выделяются в атмосферу даже в условиях хранения. Вдыхание таких паров может оказывать негативное влияние на здоровье, особенно детей и людей с чувствительной дыхательной системой. Правильная организация средств — это не только о комфорте, но и о безопасности.
Избегайте хранения на полу — особенно если у вас есть дети
Если в вашем доме есть дети или домашние животные, важно держать средства для чистки выше уровня пола. Идеальные варианты:
Высокие полки в прачечной или в подсобном помещении.
Закрытые шкафы с блокировкой.
Настенные органайзеры.
Это значительно снижает риск случайного контакта или отравления.
Самое безопасное место — гараж или отдельное подсобное помещение
Лучше всего хранить бытовую химию вне жилых помещений. Например:
Гараж с хорошей вентиляцией.
Ячейка у входной двери.
Отдельный шкаф в коридоре или на балконе.
Это позволяет снизить концентрацию химических паров в воздухе жилых комнат.
Избегайте влажных мест, таких как ванная комната.
Большинство чистящих средств должны храниться в прохладном, сухом месте. Высокая влажность в ванной комнате может вызвать:
Реакция между компонентами.
Коррозия упаковки.
Появление плесени в местах хранения.
Под раковиной можно, но осторожно
Место под кухонной раковиной — самое распространенное для хранения моющих средств. Если вы его используете:
Убедитесь, что оно сухое.
Установите замок, если дома есть дети.
Поместите средства в герметичные пластиковые контейнеры или используйте органайзеры для удобного доступа.
Сортируйте средства по назначению и используйте прозрачные контейнеры
Организация — ключ к эффективной уборке. Рекомендуется разделить химию на категории:
Для кухни.
Для ванной.
Для полов.
Для стекла и зеркал.
Храните каждую группу в прозрачных контейнерах. Это не только удобно, но и снижает риск случайного смешивания несовместимых средств.
Выделите отдельный шкаф или тумбу
Если у вас ограниченное пространство, попробуйте найти хотя бы один небольшой шкаф, исключительно для чистящих средств. Идеально, если она:
Расположена как можно дальше от еды и косметики.
Есть полки разной высоты.
Хорошо вентилируемая.
Храните большие вещи вместе
Пилесос, веники, швабры и ведра лучше хранить в одном месте:
В каморке возле прачечной.
В высоком шкафу с настенными креплениями.
В шкафу с местом над дверью.
Это позволит быстро получить доступ ко всему необходимому для уборки без беспорядка.
Срок годности имеет значение
Многие не знают, но у чистящих средств также есть срок годности. После его окончания средство:
Может утратить эффективность.
Потенциально создать опасные химические реакции.
Полезный совет: один раз в сезон проведите ревизию всех своих средств — так вы не только избежите беспорядка, но и не упустите важных сроков годности.
Хорошая организация чистящих средств — это не только удобно, но и забота о здоровье вашей семьи. Найдите для них отдельное место, позаботьтесь о безопасности детей, следите за влажностью и температурой и вы с легкостью сделаете уборку быстрым, безопасным и приятным процессом.