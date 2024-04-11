Лучшее удобрение: как использовать кофейную гущу на газоне

То, что в вашей кофейной чашке содержится прекрасное удобрение для домашних растений, факт практически общеизвестный, но, оказывается, кофейную гущу можно использовать и для газонной травы.

Чем полезна кофейная гуща для газонов и как правильно ее использовать, рассказывает Gardeningk now how.

Чем кофейная гуща полезна для газонов

Не кофеин стимулирует здоровый рост травы, а азот, фосфор и микроэлементы, содержащиеся в кофейной гуще. Эти питательные вещества высвобождаются медленно, что является большим преимуществом, по сравнению с быстродействующими синтетическими удобрениями. Питательные вещества в кофейной гуще медленно расщепляются, что позволяет газону иметь более длительный период времени для их поглощения, обеспечивая более прочный газон на долгое время.

Использование кофейной гущи в качестве удобрения для газона также полезно для червей. Они любят кофе почти так же, как и мы. Дождевые черви поедают землю и взамен аэрируют газон своими отбросами, что разрыхляет почву (аэрирует) и способствует полезной микробной активности, дополнительно стимулируя рост газона.

Как использовать кофейную гущу на газоне / Фото: Credits

Преимущества использования кофейной гущи в качестве удобрения газона

Неправильное применение синтетических удобрений часто приводит к ожогам газона, а также к загрязнению воды через сточные воды. Использование кофейной гущи в качестве удобрения для газона — это экологически чистый метод ухода за газоном, и он может быть бесплатным.

Как применять кофейную гущу на газонах

Для очень ленивых садоводов есть рекомендация просто выбросить кофейную гущу на газон и позволить дождевым червям закопать ее в почву.

Не позволяйте кофейной гуще полностью закрывать веточки травы. Слегка сгребите или подметите ее, чтобы на траве не оставалось больших куч. Повторно вносите удобрение для газона из кофейной гущи каждые месяц или два, чтобы газон стал густым и зеленым.

Где взять кофейную гущу

Если у вас в доме есть кофейная машина, то собирать кофейную гущу вам будет несложно. Лучше всего установить небольшую емкость на батарее, чтобы гуща после использования хорошо просыхала, и потом, уже сухую, собирать в большой пакет или коробку.

Также вы можете попросить кофейную гущу в кафе или ресторане. Как правило, заведения идут навстречу садоводам, которые предпочитают органические удобрения химикатам.

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