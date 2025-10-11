Лучшее время для посадки яблонь, чтобы получить богатый урожай / © Associated Press

Однако, чтобы дерево радовало сочными яблоками, важно знать, когда и как его сажать. Издание Martha Stewart поделилось секретами посадки и ухода, чтобы ваш сад был обильным и здоровым. Время посадки влияет на корневую систему и будущий урожай.

Весенняя посадка. В более холодных регионах лучше всего сажать яблоню в начале весны, когда почва уже оттаяла, а дерево еще находится в состоянии покоя. Посадка во время покоя позволяет корням постепенно освоить почву и укрепиться к активному росту .

Осенняя посадка . В более теплых регионах идеальное время — конец осени. Теплая земля и прохладный воздух помогают дереву прижиться и развить мощную корневую систему перед весной.

Особенности посадки деревьев с открытой корневой системой. У таких деревьев нет почвы вокруг корней и очень уязвимы к высыханию. Их сажают тоже весной или осенью, но избегают середины зимы, чтобы не повредить морозом.

Когда не сажать яблоню

Во время сильных морозов или летней жары

На заболоченных участках или в тени

Если почва очень сухая или перенасыщенная водой

Неправильное время или место посадки может замедлить рост, снизить урожайность и увеличить риск болезней.

Полезные советы

Яма для дерева. Выкопайте яму вдвое больше корневой системы, но не глубже самого корня. Это даст достаточно пространства для роста. Обрезка корней. Легкое подрезание стимулирует развитие корневой системы и предотвращает «кружение» корней. Удалите поврежденные или сухие корни и длинные корешки, чтобы сохранить баланс корень-ствол. Полив. После посадки дерево нуждается в глубоком и медленном поливе, чтобы почва осела и корни получили достаточно влаги. Удобрение. Рекомендуется вносить удобрение каждую весну, чтобы поддержать здоровый рост и обеспечить будущий урожай. Оптимально — сбалансированное удобрение для плодовых деревьев. Мульчирование. 3-4 см слой мульчи, например, солома или кора, вокруг ствола помогает удерживать влагу и защищает корни зимой, но не касайтесь ствола, чтобы избежать гниения.

Ошибки, которых стоит избегать

Отсутствие защиты для дерева — сетка или деревянная изгородь защищает от зайцев, оленей и грызунов.

Переливание воды — избыток вызывает гниение корней.

Посадка в тени или на плохо дренированной почве — яблоня нуждается в солнце и воздухопроницаемой почве для качественного роста и урожая.

Правильная посадка и регулярный уход обеспечат богатый урожай на многие годы. Добавьте к этому обрезку веток весной и контроль за вредителями и ваша яблоня станет настоящей гордостью сада.