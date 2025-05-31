Лучшие 13 продуктов, которые почти никогда не портятся: секреты хранения и безопасного употребления / © Credits

Согласно информации издания Real Simple, существует целый перечень продуктов, практически не имеющих срока годности, если хранить их правильно. Это не только удобно, но и помогает уменьшить пищевые отходы, которые ежегодно наносят экономике большие убытки.

Вода в бутылках. Неоткрытая бутылированная вода может храниться годами, хотя вкусовые качества могут измениться в зависимости от условий хранения. Держите ее в темном, прохладном месте, подальше от солнца и запахов.

Сахар. Белый, коричневый или сахарная пудра не портится, если его хранить сухим и в герметичном контейнере. Основная угроза — влага, которая может повлечь за собой образование комков или плесени.

Консервы с низким содержанием кислот. Мясо, овощи, супы, фасоль в консерве могут храниться до 5 лет. Главное — избегать раздувшихся, проржавевших или банок с глубокими вмятинами.

Соевый соус. В нераскрытом виде соус хранится более 3 лет. После открытия — держите в холодильнике, где он сохранит качество почти столько же времени.

Рис и макароны. Белый рис и макароны сохраняются не менее 2 лет. Для более длительного хранения — переложите в герметичные емкости.

Сушеные бобы. Черная, красная фасоль, чечевица или нут могут храниться более 2 лет. Со временем могут подольше вариться, но не потеряют питательные свойства.

Мед. Мед не портится. Он может кристаллизоваться, но легко возвращается в жидкое состояние после легкого нагревания. Держите в плотно закрытой банке в темном месте.

Рапсовое масло. Неоткрытая бутылка может храниться до 2 лет в сухом прохладном месте. После открытия лучше хранить в холодильнике.

Сухофрукты. Сохраняются до 2 лет в герметичных упаковках. Для продления срока хранения можно хранить в морозильной камере.

Чайные пакетики. В герметичной упаковке — до 3 лет. После открытия употребить за 18 месяцев и хранить в сухом прохладном месте.

Семена чиа и конопли. Содержат полезные жиры, поэтому лучше хранить в холодильнике или в морозильной камере. В герметичной посуде чиа может храниться до года, конопля — чуть меньше.

Овсянка. Продолжается до 2 лет. Хранить в сухом герметичном контейнере.