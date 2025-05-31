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Лучшие 13 продуктов, которые почти никогда не портятся: секреты хранения и безопасного употребления
У каждой хозяйки случается тако, что заглядывая в амбар, вы находите давно забытую упаковку риса, банку меда или бутылку соевого соуса и размышляете — можно ли это еще есть.
Согласно информации издания Real Simple, существует целый перечень продуктов, практически не имеющих срока годности, если хранить их правильно. Это не только удобно, но и помогает уменьшить пищевые отходы, которые ежегодно наносят экономике большие убытки.
Вода в бутылках. Неоткрытая бутылированная вода может храниться годами, хотя вкусовые качества могут измениться в зависимости от условий хранения. Держите ее в темном, прохладном месте, подальше от солнца и запахов.
Сахар. Белый, коричневый или сахарная пудра не портится, если его хранить сухим и в герметичном контейнере. Основная угроза — влага, которая может повлечь за собой образование комков или плесени.
Консервы с низким содержанием кислот. Мясо, овощи, супы, фасоль в консерве могут храниться до 5 лет. Главное — избегать раздувшихся, проржавевших или банок с глубокими вмятинами.
Соевый соус. В нераскрытом виде соус хранится более 3 лет. После открытия — держите в холодильнике, где он сохранит качество почти столько же времени.
Рис и макароны. Белый рис и макароны сохраняются не менее 2 лет. Для более длительного хранения — переложите в герметичные емкости.
Сушеные бобы. Черная, красная фасоль, чечевица или нут могут храниться более 2 лет. Со временем могут подольше вариться, но не потеряют питательные свойства.
Мед. Мед не портится. Он может кристаллизоваться, но легко возвращается в жидкое состояние после легкого нагревания. Держите в плотно закрытой банке в темном месте.
Рапсовое масло. Неоткрытая бутылка может храниться до 2 лет в сухом прохладном месте. После открытия лучше хранить в холодильнике.
Сухофрукты. Сохраняются до 2 лет в герметичных упаковках. Для продления срока хранения можно хранить в морозильной камере.
Чайные пакетики. В герметичной упаковке — до 3 лет. После открытия употребить за 18 месяцев и хранить в сухом прохладном месте.
Семена чиа и конопли. Содержат полезные жиры, поэтому лучше хранить в холодильнике или в морозильной камере. В герметичной посуде чиа может храниться до года, конопля — чуть меньше.
Овсянка. Продолжается до 2 лет. Хранить в сухом герметичном контейнере.
Соль. Если держать соль как можно дальше от влаги, она сохранится бессрочно. Йодированная соль может потерять йод со временем, но не портится.
Большинство сроков годности на упаковках не касается безопасности продукта, а только его качества. Исключение — детское питание. Всегда ориентируйтесь на запах, текстуру, цвет и состояние упаковки. Продукты из этого списка помогут сэкономить, создать резервный запас и уменьшить пищевые отходы в быту.