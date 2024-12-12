Лучшие 27 способов полезного использования уксуса в домашнем хозяйстве

Обычная бутылка белого уксуса может стать вашим главным союзником по уходу за домом: устранять запахи, дезинфицировать поверхности и выполнять множество других задач.

Издание Martha Stewart рассказало, что это многофункциональное чистящее средство, которое подойдет для стирки белья, мытья окон, удаления вредителей и даже отбеливания. И всё это без агрессивных химических веществ.

Уксус – эффективное моющее средство благодаря своей кислотности (pH 2,4), которая позволяет расщеплять минеральные отложения и пятна. В разбавленном виде он является безопасным и экологически чистым очистителем.

Однако важно знать, для каких поверхностей и вещей уксус подходит, а для каких нет. Например, уксус отлично очищает столешницы, стеклянную посуду, душевые кабины и унитазы. Однако избегайте его применения на поверхностях из натурального камня, деревянных полов, алюминиевой посуде, деликатных ювелирных изделиях и электронике.

Что никогда нельзя смешивать с уксусом

Уксус может вступать в опасные химические реакции с некоторыми другими чистящими средствами. Никогда не смешивайте уксус с:

Отбеливателем (образуется токсичный хлорный газ);

Аммиаком (образуются вредные пары);

Перекисью водорода (образуется перуксусная кислота);

Пищевой содой в закрытой таре (контейнер может взорваться).

Как использовать уксус дома

Дезодорация помещений. Для нейтрализации неприятных запахов оставьте тарелку из ½ стакана белого уксуса в комнате. Дождитесь, пока запахи исчезнут. Растворение ржавчины. Замочите маленькие предметы в миске с уксусом на ночь. Большие поверхности полейте уксусом, оставьте настояться, а затем потрите. Сохранение яркости цвета. Добавьте ½ стакана разведенного белого уксуса в белье во время последнего полоскания. Это поможет устранить пятна, запахи и плесень. Отбеливание белья. Замените отбеливатель уксусом, добавьте ½ стакана уксуса к циклу стирки, чтобы вернуть белью его первоначальное состояние. Очистка кранов. Смочите бумажное полотенце уксусом и оберните им кран. Через час снимите полотенце и протрите поверхность. Чистые окна и зеркала. Используйте раствор уксуса и воды (1:1). Нанесите смесь на микрофибровую ткань и протирайте поверхность в виде буквы "S". Очистка кофеварки. Смешайте равные части уксуса и воды, пропустите смесь через кофеварку и тщательно промойте. Дезодорирование мусорных баков. Протрите внутреннюю часть бака смесью уксуса и воды. Хорошо промойте и высушите. Удаление пятен от жесткой воды. Нанесите уксус на ткань и протрите стеклянные поверхности, чтобы устранить накопление кальция и магния. Удаление пятен от кофе и чая. Наполните кружку уксусом и горячей водой, дайте настояться 10 минут, а затем потрите. Удаление плесени. Нанесите уксус на плитку или шторки в ванной, оставьте на время, потрите и смойте. Прочистка канализации. Насыпьте пищевую соду, залейте уксусом, дайте зашипеть смеси, а затем промойте горячей водой. Смягчение тканей. Добавьте ½ стакана уксуса во время цикла полоскания, чтобы сделать одежду мягкой и устранить остатки моющих средств. Удаление наклеек. Смочите наклейку уксусом, затем аккуратно снимите. Чистка душевой лейки. Наполните пакет уксусом и закрепите его вокруг душевой лейки резинкой. Оставьте на несколько часов. Нейтрализация запахов домашних животных. Промокните пораженный участок, затем очистите смесью уксуса и воды. Очистка посудомоечной машины. Запустите пустую машину с чашкой уксуса для удаления запахов и минеральных отложений. Очистка стиральной машины. Запустите пустую машину с 1 стаканом уксуса. Универсальное чистящее средство. Смешайте ½ стакана уксуса с 4 стаканами теплой воды. Используйте для очистки поверхностей. Очистка пола. Для мытья плитки смешайте ½ стакана уксуса и 3 л воды. Отпугивание вредителей. Распылите раствор уксуса и воды (1:1) в местах, где собираются муравьи. Чистка нержавеющей стали. Нанесите уксус на ткань из микрофибры, протрите поверхность по направлению текстуры. Уничтожение сорняков. Смешайте 1 стакан соли, 3 л уксуса и 1 ст. л средства для мытья посуды. Распылите на сорняки. Чистка детских игрушек для ванной. Замочите игрушки в воде с уксусом (1/2 стакана уксуса на 3 л воды). Полировка серебра. Смочите микрофибровую ткань в уксусе, протрите серебро, затем промойте и высушите. Отпугивание плодовых мушек. Наполните уксусом миску, накройте полиэтиленовой пленкой с дырками. Мушки попадут в ловушку. Очистка унитаза. Посыпьте унитаз лимонной кислотой и пищевой содой, добавьте уксус, потрите щеткой.

Уксус — универсальное, доступное и экологичное средство, которое станет вашим незаменимым помощником дома. Пользуйтесь этими советами, чтобы сделать свой дом более чистым и комфортным, не тратя лишних средств и усилий.

Мы также писали о вещах, которые нельзя чистить и мыть уксусом.

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