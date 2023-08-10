Лучшие растения, цветущие поздним летом: эксперты назвали 10 видов

Учет времени цветения является одним из наиболее важных факторов при планирования цветника. Некоторые растения цвестут в течение всего вегетационного периода, другие виды радуют нас всего несколько месяцев или даже недель.

Посадка поздних летних цветов — это верный способ раскрасить яркими красками свой сад до наступления первых осенних заморозков.

Gardening Know How назвал 10 лучших однолетников и многолетников, цветущих в конце лета.

Астри

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Астри / Фото: Credits

Несколько видов астр начинают цвести в конце лета. Эти цветы цветут с августа до осени и очень привлекательны для опылителей и полезных насекомых. Цветы многолетней астры чаще всего встречаются в оттенках белого, лавандового и темно-синего.

Целозия

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Целозия / Фото: Credits

Целозия ценится в том числе и как цветок для букетов, целозия долго живет в саду, но и в срезке она тоже довольно хорошо стоит, не вянет и долго радует глаз в композиции. Растения целозии сильно различаются по размеру цветка, форме цветка и цвету.

Кореопсис

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Кореопсис / Фото: Credits

Большинство многолетних видов кореопсиса цветут с августа до первых заморозков. Кореопсис хорошо приспособлен для выращивания в садах с полевыми цветами. Кореопсис также будет исключительно хорошо расти в регионах, которые испытывают длительные периоды жары, засухи и/или страдают от плохой плодородности почвы.

Георгины

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Георгины / Фото: Credits

Благодаря наличию тысяч сортов георгины очень ценятся среди цветоводов. Большие кусты, покрытые цветами, надежно зарекомендовали себя весьма привлекательными для опылителей позднего сезона как ценный источник нектара и пыльцы.

Золотарник

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Золотарник / Фото: Credits

Золотарник известен своим ярко-желтым цветом. Помимо способности привлекать бабочек, легкость роста золотарника делает его хорошим выбором для естественных ландшафтов.

Японские анемоны

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Японские анемоны / Фото: Credits

Японские анемоны производят маленькие, похожие на маргаритки цветы на проволочных стеблях. Эти цветы доступны в белом цвете и различных оттенках розово-фиолетового.

Рудбекия

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Рудбекия / Фото: Credits

Однолетние и многолетние цветы рудбекии — хороший выбор для осеннего цветения в большинстве зон выращивания. Цветы рудбекии желтого, оранжевого, бордового и коричневого цветов могут создать прекрасную атмосферу на осенних клумбах.

Подсолнух

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Подсолнух / Фото: Credits

Подсолнухи являются основными цветами осеннего сада. Яркие желтые цветы сменяются крупными семенными головками. Семена подсолнуха особенно привлекательны для птиц, которые кормятся в саду с осени до начала зимы.

Титония

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Титония / Фото: Credits

Декоративные растения титонии являются безоговорочным фаворитом среди осенних медоносных пчел и бабочек-монархов. Каждое растение растет с легкостью даже в далеко не идеальных условиях. Те, кто выращивает титонию впервые, должны ожидать обилия насыщенных оранжевых цветов.

Цинния

Лучшие растения, цветущие поздним летом. Цинния / Фото: Credits

Еще один классический садовый цветок - цинния. Растения циннии будут продолжать давать красивые цветы до наступления первых заморозков. Поскольку циннии имеют широкий диапазон цветов, эти растения часто служат дополнительными компонентами в существующих бордюрах или цветниках.

Читайте также: