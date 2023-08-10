Лучшие растения, цветущие поздним летом: эксперты назвали 10 видов

Учет времени цветения является одним из наиболее важных факторов при планирования цветника. Некоторые растения цвестут в течение всего вегетационного периода, другие виды радуют нас всего несколько месяцев или даже недель.
Посадка поздних летних цветов — это верный способ раскрасить яркими красками свой сад до наступления первых осенних заморозков.
Gardening Know How назвал 10 лучших однолетников и многолетников, цветущих в конце лета.
Астри
Несколько видов астр начинают цвести в конце лета. Эти цветы цветут с августа до осени и очень привлекательны для опылителей и полезных насекомых. Цветы многолетней астры чаще всего встречаются в оттенках белого, лавандового и темно-синего.
Целозия
Целозия ценится в том числе и как цветок для букетов, целозия долго живет в саду, но и в срезке она тоже довольно хорошо стоит, не вянет и долго радует глаз в композиции. Растения целозии сильно различаются по размеру цветка, форме цветка и цвету.
Кореопсис
Большинство многолетних видов кореопсиса цветут с августа до первых заморозков. Кореопсис хорошо приспособлен для выращивания в садах с полевыми цветами. Кореопсис также будет исключительно хорошо расти в регионах, которые испытывают длительные периоды жары, засухи и/или страдают от плохой плодородности почвы.
Георгины
Благодаря наличию тысяч сортов георгины очень ценятся среди цветоводов. Большие кусты, покрытые цветами, надежно зарекомендовали себя весьма привлекательными для опылителей позднего сезона как ценный источник нектара и пыльцы.
Золотарник
Золотарник известен своим ярко-желтым цветом. Помимо способности привлекать бабочек, легкость роста золотарника делает его хорошим выбором для естественных ландшафтов.
Японские анемоны
Японские анемоны производят маленькие, похожие на маргаритки цветы на проволочных стеблях. Эти цветы доступны в белом цвете и различных оттенках розово-фиолетового.
Рудбекия
Однолетние и многолетние цветы рудбекии — хороший выбор для осеннего цветения в большинстве зон выращивания. Цветы рудбекии желтого, оранжевого, бордового и коричневого цветов могут создать прекрасную атмосферу на осенних клумбах.
Подсолнух
Подсолнухи являются основными цветами осеннего сада. Яркие желтые цветы сменяются крупными семенными головками. Семена подсолнуха особенно привлекательны для птиц, которые кормятся в саду с осени до начала зимы.
Титония
Декоративные растения титонии являются безоговорочным фаворитом среди осенних медоносных пчел и бабочек-монархов. Каждое растение растет с легкостью даже в далеко не идеальных условиях. Те, кто выращивает титонию впервые, должны ожидать обилия насыщенных оранжевых цветов.
Цинния
Еще один классический садовый цветок - цинния. Растения циннии будут продолжать давать красивые цветы до наступления первых заморозков. Поскольку циннии имеют широкий диапазон цветов, эти растения часто служат дополнительными компонентами в существующих бордюрах или цветниках.
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