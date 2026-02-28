Лучшие и худшие продукты для собак / © Associated Press

Не все продукты с вашего стола подходят для собак. Издание EatingWell рассказало, что можно смело добавлять в рацион вашего любимца, а что категорически запрещено. Ведь некоторые продукты могут быть даже смертельно опасными, особенно если они содержат токсичные добавки, такие как ксилит.

Если вы готовите для собаки собственноручно, лучше проконсультироваться со специалистом. Так вы будете уверены, что ваш пес получает правильное соотношение белков, жиров, углеводов и витаминов.

Лучшие продукты для собак

Яблоки. Богаты витаминами С и А, калием, антиоксидантами и клетчаткой. Перед тем как дать яблоко собаке, нарежьте его на кусочки и удалите токсичные семена. Черника. Витамины, клетчатка и антиоксиданты делаютчернику отличным перекусом. Замороженные ягоды можно давать в жаркие дни как освежающее лакомство. Арахисовая паста. Отличный источник белка, подходит для маскировки лекарств или наполнения игрушек для стимуляции ума. Выбирайте пасту без сахара, соли и пальмового масла. Огурцы. Низкокалорийные, богатые витаминами B, C, K и минералами. Нарежьте их на мелкие кусочки, чтобы животное не подавилось. Мясо. Нежирное мясо курицы или индейки, приготовленное без специй и масла, — безопасный и полезный вариант. Будьте осторожны с костями, чтобы не травмировать зубы или желудок.

Худшие продукты для собак

Орехи макадами. Могут вызвать рвоту, слабость, повышение температуры и угнетение ЦНС. Виноград и изюм. Даже одна ягода может привести к неизлечимой почечной недостаточности. Шоколад. содержит кофеин и теобромин, которые негативно влияют на сердце и нервную систему. Чем темнее шоколад, тем опаснее. Луковые и чесночные культуры. Включая лук, чеснок, порей и шалфей. Они содержат соединения, которые разрушают красные кровяные тельца. Даже маленький кусочек может быть вредным, особенно для маленьких собак. Жевательная резинка и продукты с ксилитом. Ксилит чрезвычайно токсичен, он приводит к резкому снижению сахара в крови, рвоте, тремору и даже печеночной недостаточности.

Советы

Используйте игрушки для кормления и замороженные лакомства, чтобы разнообразить рацион.

Измельчайте продукты для больших или пожилых собак.

Если сомневаетесь в безопасности продукта, обращайтесь к ветеринару.

Питание собаки — это не только о вкусе, но и о здоровье и долголетии. Свежие овощи, фрукты и нежирное мясо добавляют разнообразия, поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет. При этом избегайте вредных продуктов и добавок, ведь правильное питание — это проявление любви и заботы о вашем питомце, который дарит вам ежедневную радость.