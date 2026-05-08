Лучшие компаньоны для походов: 8 пород собак, которые помогут вам вести активный образ жизни

Походы — это отличные физические упражнения как для вас, так и для вашего пса, а взять с собой пушистого друга — отличный способ оставаться мотивированным и вовлеченным в тропу. Кроме того, довольно мило видеть, как ваш пес останавливается и погружается во все захватывающие запахи природы.

Однако, хотя всем собакам полезны физические упражнения и время на свежем воздухе, некоторые собаки лучше подходят для требований похода, чем другие.

GoodHousekeeping проконсультировались с кинологом, чтобы определить восемь пород собак, которые имеют идеальное сочетание выносливости, ловкости и любви к природе, что делает их идеальными компаньонами для походов.

Прежде чем отправляться в поход, всегда помните о безопасности превыше всего. Возьмите с собой бальзам для лап и дополнительную воду и не забудьте держать щенка на поводке и обновить его микрочип, прежде чем отправляться в путь.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры любят любить и быть любимыми, что делает их идеальными домашними животными для походов на пешеходной тропе. Они будут добрыми к любому, кого вы встретите. Лабрадоры также находят удовольствие в спортивных занятиях; они любят плавать, лазить и апортировать, все это прекрасно подходит для развлечений на свежем воздухе.

Доберман-пинчер

Если вы ищете собаку, которая обеспечит вашу безопасность в походе, выберите добермана-пинчера, одну из самых верных и защитных собак. Эти бесстрашные клубки энергии хотят работать и тренироваться, и они будут особенно отличным выбором для ночных походов с палатками.

Веймаранер

Энергичные веймаранеры любят умственную стимуляцию, поэтому выводите их на тропу с разнообразными ландшафтами и потенциальной безвредной дикой природой, за которой они могут наблюдать издалека. Но будьте готовы иметь друга, который будет обнимать вас, на любых перерывах; хотя эти собаки игривы, их также считают «собаками на липучках!»

Австралийская овчарка

Австралийским овчаркам в основном нужно быть на улице; их выводят как собак для ранчо. Австралийские собаки рождены, чтобы двигаться с вами. Они пастушьи собаки, и их выносливость на самом высоком уровне. Они преуспевают на долгих прогулках и сложных походах. Австралийские собаки — идеальные собаки, чтобы ваша семья была в движении.

Выжла

Не позволяйте нежному, любящему отношению выжлы обмануть вас — они обожают физические упражнения и выносливость. Они очень умные, бдительные и хорошо держатся рядом с вами во время долгих походов. Выжлы также любят бегать рысью, поэтому берите их с собой на пробежку или велопрогулку.

Пудель

Вы можете считать пуделя пушистым, изысканным другом, но помните, что они также стройные спортсмены, которым нужна умственная и физическая стимуляция. Они могут держаться рядом с вами и избегать других собак на тропе, что является преимуществом для тех, кто ищет более медитативных походов вместо обычных социальных остановок вдоль тропы.

Бернский зенненхунд

Доказательство любви этой породы к природе кроется в их названии — изначально их выводили для работы на свежем воздухе на горных швейцарских фермах. Дайте этим нежным великанам время в их естественной среде обитания. Бернские зенненхунды достаточно умны и сильны для пересеченной местности, но достаточно спокойны для равномерного шага.

Родезийский риджбек

Любите пешие прогулки летом? Если да, возьмите с собой собаку, которая сможет пройти с вами дальнее расстояние. Родезийских риджбеков выводили для охоты на львов, поэтому они хорошо чувствуют себя почти на любой местности, процветают в жару и имеют выдержку, чтобы быть с вами целый день.

