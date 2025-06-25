Лучшие породы кошек, которые подойдут людям с аллергией

Бенгальская кошка / © Associated Press

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Зуд, насморк, заложенность носа, высыпания, а иногда и астматические приступы — это симптомы аллергии на кошек, которая случается вдвое чаще, чем на собак. Но вот что важно: аллергию вызывает не шерсть как таковая, а белок Fel d 1, который содержится в слюне, коже и моче кота, об этом рассказало издание Martha Stewart

Когда кот вылизывает свою шерсть, слюна высыхает и белок оседает в воздухе в виде мелкой пыли. Вы вдыхаете эту пыль или касаетесь поверхностей, где она есть — и вот, симптомы уже здесь.

Гипоаллергенные коты

Полностью «гипоаллергенных» пород не существует. Однако, как подтверждают фелинологи и ветеринары, некоторые породы действительно производят меньше Fel d 1 или имеют другие особенности (например, мало линяют), а это делает их более безопасными для людей с легкой и умеренной аллергией.

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Важно: перед тем как завести кота, встретьтесь с животным, проведите с ним несколько часов, чтобы увидеть реакцию организма.

Сибирская кошка

Низкий уровень Fel d 1.

Это настоящее открытие: несмотря на густую и пушистую шерсть, сибирские кошки выделяют в разы меньше аллергенного белка, чем большинство других пород. Они нежные, игривые и умные. Некоторые аллергики могут совсем не реагировать на них.

Балинезийская кошка

Длинношерстная сиамская с меньшими аллергенами.

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Имеет длинный, но гладкий и нежный мех, который почти не линяет и производит меньше Fel d 1. К тому же — очень нежная и «разговорчивая», прекрасно чувствует настроение хозяина.

Ориентальная короткошерстная

300 вариантов расцветки и минимум аллергенов.

Гладкая шерсть, минимальная линька, активный характер — эта кошка станет душой дома и не будет засевать его аллергенной пылью.

Девон-рекс

Кот-эльф с мягкой кудрявой шерстью.

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Имеет тонкую волнистую шерсть, которую почти не теряет. Из-за слабого выделения жира нуждается в периодической очистке лап и ушек.

Корниш-рекс

Грейхаунд среди кошек.

Очень активный и общительный. Имеет тонкую, плотную волнистую шерсть без подшерстка — поэтому почти не оставляет шерсти в доме.

Сфинкс

Почти без шерсти, но уход обязателен.

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Самая известная «гипоаллергенная» порода. На самом деле имеет тоненький пушок, однако отсутствие густой шерсти не дает белкам Fel d 1 активно распространяться. Требует регулярных ванн.

Русская голубая

Кошка с улыбкой Моны Лизы.

Кроме изящного вида, она имеет плотную, но не рыхлую шерсть и считается одной из пород с низким уровнем Fel d 1. Независимая, спокойная, идеальная для занятых людей.

Бенгальская кошка

Минилеопард в квартире.

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Хотя официальные данные об аллергенах спорные, многие владельцы отмечают: аллергии почти не бывает. Благодаря короткой шерсти и активному образу жизни, эта порода требует много взаимодействия.

Колор-пойнт короткошерстный

Родственник сиамской кошки.

Гладкая, блестящая шерсть, минимальная линька. Очень контактная и «разговорчивая», и не «оставляет следы» по квартире.

Яванская кошка

Интеллектуалка среди котов.

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Имеет тонкий мех без подшерстка, не образует колтунов, практически не линяет. Яванцы очень умные и обучаются командам, распознают интонации.

Как уменьшить аллергены дома

Купайте кота раз в 1-2 недели — это снижает уровень аллергена на шерсти на 50-80%.

Мойте руки после каждого контакта с животным.

Часто убирайте квартиру — пылесос с HEPA-фильтром, увлажнитель воздуха и очистители очень помогают.

Ограничьте доступ кота в спальню.

Защитные чехлы на матрас и подушки предотвращают оседание аллергенов.

Даже с повышенной чувствительностью вы можете иметь пушистого друга, если выбрать правильную породу и следовать рекомендациям. И хотя ни одна кошка не является полностью безопасной, некоторые породы способны стать идеальным компромиссом между здоровьем и любовью к животным.