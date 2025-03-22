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Какие сорта цветов наилучшие для выращивания в вазонах на окнах

Какие сорта цветов наилучшие для выращивания в вазонах на окнах

Лучшие сорта цветов для выращивания в вазонах на окнах / Фото: Associated Press

Один из самых простых способов придать вашему дому уют и эстетическую привлекательность – выращивать цветы в оконных ящиках.

Такой вариант идеально подходит не только для владельцев домов, но и для жильцов квартир, стремящихся окружить себя природой даже в городских условиях. Оконные вазоны позволяют менять композиции в соответствии с сезоном, добавлять яркие краски любому сезону года, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Однако выбор цветов для оконных ящиков зависит от многих факторов: стороны, на которую выходят окна, уровня освещения, размера ящика и ухода.

Солнцелюбивые цветы

Если оконные ящики расположены на солнечной стороне, вам повезло – здесь можно выращивать множество ярких и долгоцветущих растений.

  • Калибрахоа – изысканное растение с мелкими цветками разных оттенков: фиолетового, синего, розового, желтого и белого.
  • Петуния – неприхотливый цветок, который любит тепло и солнце. Лучше выбирать сорта, устойчивые к жаре и влажности.
  • Гелиотроп – ароматное растение, которое привлекает внимание бабочек.
  • Пентас – длинноцветущее растение, которое прекрасно переносит яркое солнце и привлекает бабочек.
  • Львиный зев – идеальный вариант для теплых климатических условий, придает вертикальную структуру вашему оконному саду.

Тенелюбивые цветы

Если ваши окна расположены в тени или полутени, важно подобрать хорошо развивающиеся растения в условиях ограниченного освещения.

  • Фуксия – волшебный цветок, который любит тень и влажную землю, но не переносит сильного ветра.
  • Бегония – идеальная для затененных участков, клубневые и рексовые виды придают текстурности композиции.
  • Торения – отличный выбор для теневых мест, радует нежными фиолетовыми, розовыми или белыми цветами.
  • Разрыв-трава – одно из лучших решений для затененных окон, цветет обильно и долго.
  • Карликовая хоста – отличный вариант для создания каскадных композиций в теневых ящиках.

Засухоустойчивые цветы

Если у вас нет времени на частый полив или оконные ящики находятся на открытом солнце, следует выбрать хорошо переносящие засуху растения.

  • Мандевилла – роскошный цветок с изящными ветвями, который может создавать красивый каскад.
  • Цинния – яркий вариант, не боящийся засухи и утешающий длительным цветением.
  • Гелихризум – выносливое, декоративное растение с оригинальными серебристыми листьями.

Ампельные и каскадные растения

Если вы хотите создать волшебный каскад цветов, выбирайте следующие растения:

  • Дихондра "Серебристый водопад" – растение с изящными серебристыми листьями, которое эффектно спадает вниз.
  • Виноградная лоза лотоса – нежное растение с ажурными листьями.
  • Каскадные петунии и калибрахоа – идеальны для создания пышных композиций.
  • Вербена, настурция, лобелия, алиссум – отличные растения для ампельного посадки.

Советы

Чтобы ваши цветы хорошо развивались, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Используйте качественный дренированный грунт для горшков.
  • Обеспечьте достаточный полив в соответствии с потребностями растений.
  • Регулярно подпитывайте растения удобрениями для цветущих культур.
  • Защищайте цветы от сильного ветра и излишней жары.
  • Обновляйте композиции в соответствии с сезоном.

Создание оконных вазонов – это не только способ озеленить пространство, но и выразить свою индивидуальность через цвет и стиль. Благодаря правильному выбору цветов и уходу за ними, ваши окна всегда будут выглядеть элегантно и ярко.

Мы также писали о том, когда лучше поливать цветы.

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