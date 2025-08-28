Лучшие способы проверить pH почвы: полезные советы

Лучшие способы проверить pH почвы / © Associated Press

Реклама

Если вы еще никогда не тестировали кислотность земли на своем участке, самое время начать. Ведь даже самый плодородный чернозем может быть непригодным для определенных культур, если его кислотность не соответствует потребностям растений, об этом рассказало издание Real Simple.

Что такое pH и почему он важен

pH — это показатель кислотности или щелочности почвы, который измеряется по шкале от 0 до 14.

0-6,5 — кислая почва

6,5-7,5 — нейтральная

7,5-14 — щелочной

Большинство овощей и цветов лучше всего растут в слабокислой или нейтральной почве (6-7):

Реклама

Помидоры, огурцы, морковь — любят слабокислую почву (6,0-6,8).

Капуста и брокколи — хорошо чувствуют себя в слабощелочной среде (около 7,5), ведь тогда их меньше поражают грибковые болезни.

Гортензии меняют цвет цветов в зависимости от pH: в кислой почве они становятся синими, в щелочной — розовыми.

Поэтому, как видим, знание кислотности земли поможет избежать лишних разочарований и сделать уход за растениями значительно эффективнее.

Как проверить pH почвы

Лабораторный анализ — самый точный

Во многих странах, в том числе и в Украине, работают агрохимические лаборатории при научно-исследовательских институтах или аграрных университетах. Вы можете взять несколько образцов почвы с разных участков огорода, высушить их и отправить на анализ.

Результаты приходят обычно за 1-2 недели.

Кроме pH, вы получите данные о содержании азота, калия, фосфора и органического вещества.

Это лучший вариант, если вы планируете закладывать сад, виноградник или большой огород.

Использование pH-метра

Для ежедневного пользования удобнее приобрести электронный pH-метр.

Реклама

Устройство погружают во влажную почву и оно сразу показывает кислотность.

Некоторые модели дополнительно измеряют влажность и уровень освещения.

Эксперты советуют не экономить: дешевые модели часто дают погрешность.

Тестовые наборы для дома

В садовых магазинах продаются наборы с полосками-индикаторами. Принцип прост:

Смешиваете землю с водой, погружаете полоску и сравниваете цвет с таблицей.

Это быстро, но точность ниже, чем у лаборатории или прибора.

А вот народные лайфхаки с уксусом и содой лучше забыть. Они могут дать лишь приблизительный ответ «кислый или щелочной», но этого недостаточно для грамотного садоводства.

Как исправить кислотность почвы

Даже если ваш грунт не идеален, это не повод паниковать. Есть простые методы коррекции:

Реклама

Для повышения pH (уменьшения кислотности) используют известняковую муку, доломитовую муку или древесную золу.

Для снижения pH (уменьшения щелочности) добавляют серу, сульфат аммония или специальные почвенные подкислители.

Но важно помнить, что слишком резко менять показатели нельзя, это может навредить микрофлоре почвы. Лучше всего делать это постепенно и под контролем.

Зачем проверять pH

Лучшее усвоение удобрений. Даже если вы щедро подпитываете огород, растения не получат пользы, если pH неправильный. Более сильные растения. Они реже болеют и лучше противостоят вредителям. Более высокий урожай. Правильный pH означает больше сочных овощей и более яркие цветы. Экономия денег. Когда вы знаете кислотность, вы не будете тратить средства на лишние удобрения.

Тестирование pH почвы — это не сложная наука, а привычка, которая поможет сделать ваш сад или огород по-настоящему цветущим. Вместо хаотичной подкормки и экспериментов стоит сделать только один точный анализ и ваши растения отблагодарят обильным урожаем и здоровым видом.