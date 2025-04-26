Лучший способ избавится от пятен акриловой краски из одежды / © Credits

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Как спасти любимую футболку или рабочий передник рассказало издание Martha Stewart, а также поделилось проверенными методами удаления акриловой краски из ткани.

Почему акриловая краска — враг для одежды

Акриловые краски созданы на водной основе, но после высыхания становятся водонепроницаемыми, потому что в их составе полимеры. Они прочно сцепляются с волокнами ткани, особенно когда краска успела высохнуть. Поэтому действовать нужно как можно быстрее — именно в первые минуты шансов на спасение больше всего.

Необходимые материалы

шпатель или пластиковый скребок,

мыло или жидкое стиральное средство,

изопропиловый спирт (70-90%),

нейлоновая или старая зубная щетка,

пищевая сода,

средство для мытья посуды,

холодная вода.

Обычные бытовые средства, как уксус или лимонный сок, малоэффективны против акрила. А промышленные растворители (ацетон, скипидар) могут испортить ткань или даже сделать ее опасной из-за легковоспламеняемости.

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Как вывести акриловую краску из одежды

Если краска еще не высохла:

Осторожно соскребите остатки краски. Используйте скребок или край пластиковой ложки. Не растирайте — это лишь глубже вдавливает краску в волокна.

Обработайте пятно моющим средством. Нанесите на пятно жидкий стиральный порошок и слегка вотрите его щеткой.

Промойте прохладной водой. Затем повторите предыдущий шаг, если пятно не исчезло.

Используйте изопропиловый спирт. Вотрите спирт в пятно, чтобы разрушить акриловую основу. Это ключевой этап.

Стирка. Стирайте одежду в холодной воде вручную или в машинке. Высушивайте естественным способом, не используйте сушилку.

Если краска уже засохла:

Смешайте очистительную пасту. Равные части пищевой соды, средства для мытья посуды и изопропилового спирта смешайте до консистенции пасты.

Нанесите на пятно. Оставьте на 15–30 мин.

Аккуратно потрите щеткой. Обрабатывайте по направлению волокон ткани.

Промойте прохладной водой. А потом постирайте, как обычно.

Советы

Краска высыхает менее чем через час. Чем быстрее вы приступите к делу, тем выше шансы на успех.

Перед использованием спирта или пасты проверьте реакцию ткани на внутреннем шве.

Не используйте горячую воду. Она закрепляет краску в волокнах.

Акриловые пятна — неприятный сюрприз, но не приговор для вашей одежды. Главное — не медлить и применять правильные средства. Избегайте агрессивной химии, действуйте осторожно, и даже после творческой катастрофы вы сможете снова носить любимую вещь.

Чтобы избежать появления пятен в будущем, работайте в спецодежде или фартуке и держите под рукой влажные салфетки или полотенца для экстренных случаев.