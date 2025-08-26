Когда собирать и как хранить лук

Лук / © Credits

Чтобы урожай хранился долго, важно не только правильно вырастить овощ, но и вовремя его собрать и заложить на хранение. Садовод Jamie Waltonдал советы, чтобы вы могли наслаждаться своим луком всю зиму и даже до следующего урожая.

Когда собирать лук

Признаки спелости:

Поваленная ботва — когда примерно 70-80% стеблей легли на землю, это сигнал, что лук созрел.

Тонкая шейка луковицы — она постепенно «перетягивается» и зелень больше не питает овощ.

Внешняя чешуя становится сухой и желтоватой.

Собирать урожай лучше всего в сухую солнечную погоду. Если лук выкопать под дождем, он хуже будет храниться.

Как правильно выкопать

Используйте вилы или тяпку, чтобы аккуратно поднять лук из почвы. Не тяните за ботву, так легко повредить шейку. Встряхните землю, но не бейте луковицы друг о друга.

Как подготовить к хранению

Просушка : оставьте лук на грядке 2-3 дня, если погода сухая. Если дождливая, перенесите под навес или в хорошо вентилируемое помещение.

Количество времени: полное созревание занимает около 2-4 недель. За это время шейка полностью высыхает, а внешние чешуи образуют защитный слой.

Температура: оптимальная для сушки — +25…+30 °C с хорошей вентиляцией.

Как хранить лук зимой

Плетение кос или венков: лук можно связать за ботву и подвесить. Это обеспечивает циркуляцию воздуха.

Сетки или деревянные ящики: выбирайте такую тару, чтобы луковицы «дышали».

Оптимальные условия: температура +1…+3 °C, влажность 65-70%. В таких условиях лук может лежать до года.

Важно: сорта лука отличаются по лежкости. Например, острые сорта хранятся дольше, чем сладкие.

Советы

Лук, который вырастили из семян, обычно хранится лучше, чем из севка.

Не мойте лук перед хранением, влага сокращает его «срок жизни».

Раз в месяц перебирайте запасы, испорченные луковицы сразу отбирайте, чтобы не заразили другие.

Если придерживаться этих простых правил, вы сможете наслаждаться собственным луком даже весной, а часть урожая использовать для посадки в следующем году.