Лук, свекла и куркума: как покрасить яйца натуральными красителями

Это простые, экономичные и не вредные способы окрашивания.

Пасхальные праздники - время семейных традиций, когда дом наполняется ароматом вкусной выпечки, а на столе всегда лежат красивые разукрашенные яйца. Но если не хотите использовать красители из магазина, попробуйте добавить немного креатива в свой праздник и поэкспериментируйте с натуральными красками.

Яйца на Пасху можно покрасить и совершенно простыми продуктами, которые точно есть у вас дома. Но есть несколько важных моментов, которые стоит учесть перед началом окрашивания:

Отваренные яйца нужно хорошо вымыть с содой или протереть уксусом. Так окрас будет равномерным.

Важно, чтобы яйца оставались целыми и во время варки не лопнули. Для этого кладите их в холодную воду, а не в уже кипящую, а сами яйца должны быть комнатной температуры.

Чтобы яйца после окраса натуральными красителями красиво блестели, их можно немножко натереть растительным маслом. Но делать это нужно после того, как они полностью высохнут.

Что такое натуральные красители

Это обычные фрукты, овощи и специи ярких цветов, а также листья и шелуха растений. Лучше всего использовать: луковую шелуху, свеклу, красную капусту, шпинат, красный перец, куркуму, отвар шиповника, зеленый чай, кофе, ягоды черники. Каждый из этих продуктов даст свой цвет яйцам.

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Как сделать натуральный краситель

Положите в воду растение, которым хотите покрасить яйца, доведите до кипения и проварите 30 минут. Вода станет яркого цвета. Добавьте 2 ложки столового уксуса.

Как красить яйца

Налейте горячую окрашенную воду в емкость, например, банку, положите в нее яйца, закройте крышкой. Оставьте при комнатной температуре остывать, а после отправьте в холодильник на ночь.

Утром достаньте яйца и переложите на бумажное полотенце. Дайте им полностью высохнуть.

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