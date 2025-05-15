Любимый аромат всегда под рукой: как перелить духи в тревел-флакон без лишних хлопот / © Credits

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Именно здесь вам пригодится простой, но гениальный лайфхак, который приобретает бешеную популярность среди бьюти-блогеров. Блогер Elle Kovaleva поделилась своим способом, как легко и аккуратно перелить любимые духи из большого флакона в компактный тревел-вариант.

Что вам понадобится

Стерильный шприц

Ваш любимый флакон духов

Пустой тревел-флакон

Салфетки и антисептик

Как перелить духи

Возьмите обычный медицинский шприц и аккуратно снимите иглу (она вам не понадобится). Вам нужен только сам шприц с поршнем. Аккуратно открутите или снимите верхний колпачок духов. Вы увидите металлическую насадку с небольшой трубочкой внутри — именно через нее подается аромат. Не ломайте саму систему распыления — снимайте только декоративный колпачок и осторожно — металлическую часть, если она съемная. Приложите носик шприца к маленькой трубочке на флаконе и слегка нажимайте флакон, извлекая аромат в шприц (он всасывается по принципу вакуума). Аккуратно вставьте носик шприца в горлышко тревел-флакона и медленно вдавите аромат внутрь. После заполнения убедитесь, что крышка плотно закрыта. Храните тревел-аромат в темном месте — так запах дольше будет оставаться стойким.

Совет:

Если флакон неудобен или плотно закрыт — можно сделать несколько нажатий на распылитель и собрать парфюм в маленькую емкость, а затем набрать аромат в шприц уже оттуда.

Не заливайте духи до края — оставьте немного воздуха, чтобы аромат «дышал».

Почему это удобно

Идеально для путешествий: компактный флакон не занимает много места в косметичке и отвечает требованиям авиаперевозок.

Безопасность и удобство: не нужно рисковать и брать дорогой стеклянный флакон в отпуск.

Экономия: вам не придется покупать отдельную дорожную версию духов.

Можно создать микс ароматов: если вы любите сочетать ноты, тревел-флакон — идеальная возможность сделать свой минипарфюм.

Даже в далеком путешествии или во время деловой поездки вы можете пахнуть любимым ароматом — без лишних усилий и лишнего объема в сумке.

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