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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
265
Время на прочтение
2 мин

Любимый аромат всегда под рукой: как перелить духи в тревел-флакон без лишних хлопот

Путешествие — прекрасное приключение, но что делать с любимым ароматом в большом флаконе, когда в ручную кладь разрешено только ограниченное количество жидкости, да и носить с собой полноразмерный флакон духов — не слишком удобно, особенно если он достаточно дорог.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Любимый аромат всегда под рукой: как перелить духи в тревел-флакон без лишних хлопот

Любимый аромат всегда под рукой: как перелить духи в тревел-флакон без лишних хлопот / © Credits

Именно здесь вам пригодится простой, но гениальный лайфхак, который приобретает бешеную популярность среди бьюти-блогеров. Блогер Elle Kovaleva поделилась своим способом, как легко и аккуратно перелить любимые духи из большого флакона в компактный тревел-вариант.

Что вам понадобится

  • Стерильный шприц

  • Ваш любимый флакон духов

  • Пустой тревел-флакон

  • Салфетки и антисептик

Как перелить духи

  1. Возьмите обычный медицинский шприц и аккуратно снимите иглу (она вам не понадобится). Вам нужен только сам шприц с поршнем.

  2. Аккуратно открутите или снимите верхний колпачок духов. Вы увидите металлическую насадку с небольшой трубочкой внутри — именно через нее подается аромат. Не ломайте саму систему распыления — снимайте только декоративный колпачок и осторожно — металлическую часть, если она съемная.

  3. Приложите носик шприца к маленькой трубочке на флаконе и слегка нажимайте флакон, извлекая аромат в шприц (он всасывается по принципу вакуума).

  4. Аккуратно вставьте носик шприца в горлышко тревел-флакона и медленно вдавите аромат внутрь.

  5. После заполнения убедитесь, что крышка плотно закрыта. Храните тревел-аромат в темном месте — так запах дольше будет оставаться стойким.

Совет:

  • Если флакон неудобен или плотно закрыт — можно сделать несколько нажатий на распылитель и собрать парфюм в маленькую емкость, а затем набрать аромат в шприц уже оттуда.

  • Не заливайте духи до края — оставьте немного воздуха, чтобы аромат «дышал».

Почему это удобно

  • Идеально для путешествий: компактный флакон не занимает много места в косметичке и отвечает требованиям авиаперевозок.

  • Безопасность и удобство: не нужно рисковать и брать дорогой стеклянный флакон в отпуск.

  • Экономия: вам не придется покупать отдельную дорожную версию духов.

  • Можно создать микс ароматов: если вы любите сочетать ноты, тревел-флакон — идеальная возможность сделать свой минипарфюм.

Даже в далеком путешествии или во время деловой поездки вы можете пахнуть любимым ароматом — без лишних усилий и лишнего объема в сумке.

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Дата публикации
Количество просмотров
265
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