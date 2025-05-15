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Любимый аромат всегда под рукой: как перелить духи в тревел-флакон без лишних хлопот
Путешествие — прекрасное приключение, но что делать с любимым ароматом в большом флаконе, когда в ручную кладь разрешено только ограниченное количество жидкости, да и носить с собой полноразмерный флакон духов — не слишком удобно, особенно если он достаточно дорог.
Именно здесь вам пригодится простой, но гениальный лайфхак, который приобретает бешеную популярность среди бьюти-блогеров. Блогер Elle Kovaleva поделилась своим способом, как легко и аккуратно перелить любимые духи из большого флакона в компактный тревел-вариант.
Что вам понадобится
Стерильный шприц
Ваш любимый флакон духов
Пустой тревел-флакон
Салфетки и антисептик
Как перелить духи
Возьмите обычный медицинский шприц и аккуратно снимите иглу (она вам не понадобится). Вам нужен только сам шприц с поршнем.
Аккуратно открутите или снимите верхний колпачок духов. Вы увидите металлическую насадку с небольшой трубочкой внутри — именно через нее подается аромат. Не ломайте саму систему распыления — снимайте только декоративный колпачок и осторожно — металлическую часть, если она съемная.
Приложите носик шприца к маленькой трубочке на флаконе и слегка нажимайте флакон, извлекая аромат в шприц (он всасывается по принципу вакуума).
Аккуратно вставьте носик шприца в горлышко тревел-флакона и медленно вдавите аромат внутрь.
После заполнения убедитесь, что крышка плотно закрыта. Храните тревел-аромат в темном месте — так запах дольше будет оставаться стойким.
Совет:
Если флакон неудобен или плотно закрыт — можно сделать несколько нажатий на распылитель и собрать парфюм в маленькую емкость, а затем набрать аромат в шприц уже оттуда.
Не заливайте духи до края — оставьте немного воздуха, чтобы аромат «дышал».
Почему это удобно
Идеально для путешествий: компактный флакон не занимает много места в косметичке и отвечает требованиям авиаперевозок.
Безопасность и удобство: не нужно рисковать и брать дорогой стеклянный флакон в отпуск.
Экономия: вам не придется покупать отдельную дорожную версию духов.
Можно создать микс ароматов: если вы любите сочетать ноты, тревел-флакон — идеальная возможность сделать свой минипарфюм.
Даже в далеком путешествии или во время деловой поездки вы можете пахнуть любимым ароматом — без лишних усилий и лишнего объема в сумке.