Любят ли собаки обниматься, или просто терпят человеческие ласки / © Associated Press

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Профессиональный кинолог Марина Бойко предостерегает, что не все собаки рады нашему вниманию. И это не прихоть — это особенности их поведения, языка тела и инстинктов. Для людей объятия — жест близости, доверия и любви. Но в мире собак физический охват туловища может восприниматься как угроза или ограничение свободы. В дикой природе подобный жест может иметь доминантный подтекст: «я тебя контролирую». Не удивительно, что многие собаки на инстинктивном уровне не воспринимают объятия как нечто приятное.

Чужая собака не ласковый друг

Марина Бойко отмечает, то, что наша домашняя собака позволяет обнимать себя, не означает, что все другие собачки будут так же доброжелательно настроены. Более того, даже домашний пес может быть не в настроении или иметь свое личное пространство, которое не стоит нарушать.

Особенно опасно обнимать чужих или бездомных собак. Вы не знаете их истории, уровня социализации или травматического опыта. Прикосновение к голове или попытка обнять могут вызвать у животного стресс, страх или даже агрессивную реакцию и самозащиту.

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Что нравится собакам

Ласки под подбородком или на груди. Это менее угрожающая зона и собаки ее лучше воспринимают.

Медленное поглаживание по бокам или спине, если собака к вам уже привыкла.

Мягкий голос, спокойное поведение и уважение к личному пространству.

Не все собаки любят прикосновения к голове, особенно сверху. Так же как и объятия, когда вы прижимаете собаку к себе, это может вызвать панику.

О чем стоит помнить

Не подходите к незнакомому псу без разрешения хозяина. И даже если разрешили, дайте животному обнюхать вас и не навязывайте контакт.

Не наклоняйтесь сверху — это может восприниматься как угроза.

Всегда следите за сигналами, собака может отворачиваться или прятать морду, появляется напряжение в теле, пес облизывает губы, пожимает плечами или сводит уши назад.

Это все признаки того, что животному неприятно.

Конечно, ваша собака привыкла к вам и, вероятно, позволяет обнимать себя. Но даже в этом случае не стоит забывать об уважении к ее границам. Каждое животное имеет свое настроение, особенности характера и момент, когда ему хочется покоя.

Собаки — не люди. Они иначе проявляют привязанность и любовь. Им ближе такие проявления, как совместные прогулки, игра, спокойное присутствие рядом, а не плотные объятия или постоянные прикосновения. Когда вы уважаете пространство и язык тела наших четвероногих друзей, мы формируем с ними по-настоящему доверительные, глубокие отношения. Иногда лучший способ сказать «я тебя люблю» — это дать собаке просто быть рядом, без давления и объятий.