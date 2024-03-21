Магазинные перцы: стоит ли сажать их семена для хорошего урожая

Обычно многие садоводы сомневаются в качестве таких семян. Можно ли сажать семена из покупных перцев и дадут ли они хороший урожай, рассказывает эксперт по садоводству.

Авторы канала " Наш сад " вдохновляют новыми идеями и советами для садоводов. На этот раз Анна рассказывает, сажать ли семена магазинных перцев.

Магазинные перцы часто являются гибридами, но это не всегда влияет на качество семян. Существует мнение, что следующее поколение выращенное из таких семян будет мутировать.

Как известно, у гибридов есть свой уровень удаленности от начального скрещивания, который маркируется как: "ф1", "ф2", "ф3" и так далее. Между первым и третьим поколениями отклонения достаточно незначительны. Следовательно, если магазинный перец относится к "ф1", то семена из них будут "ф2". Это означает, что можно спокойно сажать такие семена с уверенностью в их урожайности.

Эксперт из садоводства советует не пугаться сажать семена из покупных перцев.

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