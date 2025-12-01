Магия 90-х и 70-х годов: в моду возвращаются винтажные новогодние укращения

Магия 90-х и 70-х годов: в моду возвращаются винтажные новогодние игрушки / © Associated Press

Реклама

Речь идет о тех украшениях, которые блестят, сияют всеми цветами радуги, двигаются и поют, а также возвращают нас во время, когда праздники были магией, а не борьбой за идеальную эстетику.

Издание Martha Stewart напоминает, что праздники — это не о совершенстве. Это о радости и смехе. О ностальгии. И да, иногда — о небольшом китче. Но если делать все с любовью и хорошими намерениями, даже самые неожиданные акценты могут выглядеть гармонично и волшебно.

Поэтому вместо того чтобы прятать ваши любимые «странные» праздничные вещи на дно коробки, в этом году попробуйте дать им шанс.

Реклама

Световые пластиковые украшения на крыльце

Когда-то эти пластиковые фигуры Санты или Деда Мороза, снеговиков и зайчат украшали дворы и дома, а теперь переживают полноценное возвращение в моду.

Секрет стиля — композиция. Не ставьте все сразу: выберите две-три фигуры и разместите их у дверей или вдоль дорожки. Получится не хаос, а милый ретро перформанс, который сразу настроит гостей на праздничный лад.

Серебристый дождик

Новогодний дождик — это движение, блеск и немножечко голливудской гламурности 50-х. Да, он может быть китчевым, но если использовать его умеренно, тонкими прядями, а не горстями, он делает елку объемной, мерцающей и невероятно праздничной.

Распределяйте его с разной плотностью, ближе к низу больше, ближе к верхушке меньше.

Реклама

Большие разноцветные лампочки

Современные тренды склоняют нас к теплым белым гирляндам, но кто может спорить с тем, что большие красочные лампочки — это чистое рождественское счастье?

Они светятся как рождественские карамельки, сразу делают любую комнату теплее, а также они идеально работают в паре с хвойной гирляндой на камине или лестнице. Это тот самый случай, когда «ярко» равно «волшебно».

Фигурки, которые поют и танцуют

Тот самый Рудольф, который поет свою песню. Санта, который танцует под «Jingle Bells». Нужны ли они нам? Не совсем. Делают ли они наш праздник веселее? Безусловно. Главное — включать их выборочно, например, на вечеринке, для гостей или для маленьких семейных сюрпризов. Тогда они не утомляют, а дарят настроение.

Рождественские елки необычных цветов

У алюминиевых и цветных искусственных елок абсолютно роскошный вид. Бронзовые, белые, розовые, синие, золотые — это уже не эксцентричность, а игра с настроением. Хотите попробовать, но не уверены? Выбирайте небольшую елку в смелом цвете, для детской комнаты, гостиной или прихожей.

Реклама

Миниатюрные рождественские городки

Современные дизайнерские интерьеры вернули любовь к рождественским деревням. Они масштабные и иногда кажутся лишними в интерьере, но именно они могут создать праздничное гринч настроение.

Если разместить их продуманно, например, на камине, консоли или даже отдельной полке, они превращаются в волшебную инсталляцию. А еще могут стать отличной семейной традицией: каждый год можно добавлять по одному домику или дарить гостям маленькую фигурку на память.

Праздники — это не соревнование за идеальный вкус, это возможность позволить себе немного больше блеска, красок и магии. И если вы хотите розовое дерево, поющего снеговика или ретро-лампы из 90-х — значит, это и есть ваша эстетика радости. А она всегда самая модная.