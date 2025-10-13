Магия черных котов: мифы, легенды и вневременной шарм / © Associated Press

Но за всей этой гламурной «чернокошковой» эстетикой кроется длинная, драматическая и одновременно прекрасная история, об этом рассказало издание Daily Paws.

Еще в древности коты были символами силы, интуиции и защиты. В Египте им поклонялись — богиня Бастет, покровительница дома и женственности, изображалась именно с кошачьей головой. У греческой Гекаты, богини магии, тоже была черная кошка-помощница.

Но все изменилось в Средневековье. Католическая церковь начала ассоциировать черных котов с дьяволом и ведьмами. В 1233 году папа Григорий IX даже издал биль, в котором назвал черных котов «орудиями Сатаны». Эти животные стали мишенью преследований, их массово убивали и считали виновными в распространении чумы.

Ирония в том, что именно коты могли сдержать эпидемию, потому что охотились на крыс — настоящих переносчиков болезни.

Культ черного кота

Не все народы считали черных котов несчастливыми. В Японии, например, фигурка Maneki Neko («манящий кот») в черном цвете считается оберегом от злых духов и приносит удачу. В кельтских легендах черный кот был посланцем из потустороннего мира — не для зла, а чтобы передать послание богов.

Даже в Европе к ним постепенно изменилось отношение, моряки считали черных котов талисманами, которые защищают корабль от бури. Жены рыбаков оставляли дома черных котов, потому что верили, что те оберегают их мужей в море.

Украинские суеверия о черных котах

В нашей культуре у черных котов тоже есть особое место и далеко не всегда негативное.

«Кот перешел дорогу — жди беды» — самая известная примета, но ее толкование не везде одинаково. В некоторых регионах Украины считают, что если черный кот перешел дорогу — просто нужно трижды постучать по дереву или обойти другим путем и беда пройдет.

В Карпатах говорили: «черный кот охраняет дом от злых духов», поэтому селили такого у порога.

В народе верили, что черный кот видит то, что людям недоступно, например, духов, изменение энергий, «негатив» в доме. Если кот долго всматривается в угол, значит, он «очищает» пространство.

А еще есть хорошая примета, если черный кот сам зашел в ваш дом — будет счастье и благополучие. Его ни в коем случае нельзя выгонять.

Поэтому, возможно, дело не в цвете шерсти, а в том, что черные коты просто чувствуют больше, чем мы.

Популярность в TikTok

В 2020-х черные коты стали новыми звездами интернета. Сотни пользователей TikTok и Instagram публикуют видео с тегами #blackcatlove и #voidkitty — где «void» (англ. «пустота») стало милым мемом о блестящих черных пушистиках, которые напоминают живую тень.

Интернет помог людям переосмыслить свое отношение к черным котам. Мы больше не видим в них демонов — только харизматичных, нежных и умных созданий.

Почему черных котов труднее всего пристроить

К сожалению, даже в XXI веке черных котов усыновляют реже, чем животных другого цвета. В Европе и Америке, в приютах их часто оставляют «на потом». А некоторые даже не выдают таких животных накануне Хэллоуина, боясь, что их могут использовать в ритуалах или просто для «страшного декора».

Поэтому, если ищете домашнего любимца, обратите внимание именно на черных котов. Они не приносят беды — они приносят любовь, уют и немного тайны в ваш дом.

Сегодня черные коты — настоящие иконы стиля. Они вдохновляют художников, модельеров и режиссеров. От «Салема» из сериала «Сабрина — юная ведьма» до безымянного кота в фильме «Завтрак у „Тиффани“» — черные коты остаются символом свободного, независимого и загадочного духа.