Махровые цветы помидоров: почему они появляются и что с ними делать

Махровый цветок помидора / © ТСН

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Если вы уже некоторое время выращиваете помидоры, вы, вероятно, видели разные деформации на своих растениях. Иногда деформации обусловлены стрессом, иногда они вызваны условиями окружающей среды, а иногда болезнь является корнем проблемы.

Махровые цветы помидоров — это фасцированные или сросшиеся цветы помидоров, и существует несколько причин, почему происходит этот удивительный рост. GardeningKnowHow рассказывает об этой распространенной проблеме и объясняет, что это значит для ваших растений.

Как выглядит махровый цветок

Мегацветие помидоров возникает, когда один цветок помидора срастается с другим в завязи. Чаще это касается двух завязей, но мегацветие помидоров может состоять из шести сросшихся вместе цветков.

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Обычно мегацветение помидоров можно заметить задолго до того, как оно превратится в плод. Чтобы идентифицировать его, обратите внимание на цветок с дополнительными лепестками, немного напоминающий одуванчик, такие цветки называют еще королевскими. Обычно при выращивании помидоров цветы имеют от пяти до семи лепестков и один пестик. Мегацветение помидоров может иметь один или более пестиков.

Фасциация цветков встречается у более чем 100 различных видов растений. Эта случайная мутация обычно не вредна, хотя может влиять на стебли, корни, плоды и цветы.

Что влечет за собой мегацветение помидоров

Мегацветение помидор может возникнуть по нескольким причинам. Бактерии, стрессовые условия окружающей среды, грибковые заболевания, повреждения гербицидами, генетика или вирусные заболевания — все это может повлечь за собой фасцированное цветение помидоров. Хотя некоторые распространенные заболевания помидоров могут вызывать мегацветение, есть и менее проблематичные причины его возникновения.

Исследование 1998 показало, что помидоры, выращенные при низких температурах, более подвержены генетическим порокам в цветках. Вот почему первые плоды томатного растения часто обладают этой аномалией. С потеплением последующие цветения обычно развиваются нормально.

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Что делать с мегацветением томатов

Если вы найдете один из этих удивительно выглядящих цветков томатов в своем саду, не беспокойтесь! Мегацветение безвредно, и плоды, которые они образуют, безопасны для употребления.

Единственная реальная проблема состоит в том, что эти гигантские плоды нуждаются в большой энергии для развития — подобно тому, как матери тройни нужна дополнительная энергия для вскармливания нескольких детей.

Однако есть несколько способов предотвратить сращение цветков томатов. Поскольку прохладные температуры способствуют этому состоянию, выращивайте помидоры только тогда, когда пройдет вся опасность заморозков. Лучшая температура для выращивания помидоров составляет от 18 до 21°C днем и 13°C или выше ночью.

Некоторые эксперты считают, что старинные помидоры и меньшие сорта помидоров реже проявляют этот признак. Итак, если вы беспокоитесь о сросшихся цветах помидоров, откажитесь от больших гибридов и выращивайте вместо них помидоры черри.

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Также следите за тем, чтобы ваши растения помидоров были достаточно политы, удобрены, подвязаны, размещены на определенном расстоянии друг от друга и защищены от вредителей, болезней и сорняков. Здоровые растения, не переносящие стресс, менее подвержены развитию этого генетического порока.

Наконец, если вы обнаружите двойное, тройное или даже большее мегацветение помидоров на вашем растении помидоров, вы всегда можете прищипнуть его, чтобы предотвратить образование массивных или деформированных плодов. Это увеличит урожайность ваших помидоров, перенаправив энергию по формированию одного гигантского помидора на формирование нескольких плодов правильной формы.

В конце концов, махровые цветы помидоров — это забавное маленькое приключение природы. Если вы обнаружите, что на ваших растениях помидоров образуются какие-то, оставьте одно или два и посмотрите, что произойдет. Они часто превращаются в странные с виду помидоры, которые имеют забавную форму или очень большие. Развлекайтесь в своем саду и позвольте этим мегацветам расти.