Маленькая кухня с большим потенциалом / © Associated Press

Реклама

Даже если вы знаете все об интерьерах, маленькая кухня может сводить с ума. Издание Woman&Home рассказало, что беспорядок можно годами списывать на нехватку квадратных метров, однако, как оказалось, дело не в размерах, а в организации. Грамотно подобранные системы хранения способны удвоить полезное пространство, освободить столешницы и вернуть ощущение спокойствия.

Клейкие крючки. Один из самых простых и эффективных лайфхаков — использование внутренней стороны дверцы шкафов. На такие крючки удобно вешать мерные ложки и чашки, прихватки, сито и кухонные мелочи, которые раньше «гуляли» по ящикам. Плюс, они не требуют сверления и стоят копейки.

Держатели для чашек под полками. Если шкаф с чашками вызывает легкую тревогу, вам помогут подвесные держатели, которые позволяют использовать пространство под полкой, не складывать чашки друг на друга и сохранить даже «сентиментальные» чашки. В результате будет больше места и никакого риска разбитой посуды.

Органайзеры для кастрюль и сковородок . Стопки посуды — главный враг порядка. Раздвижные полочные органайзеры дают доступ к каждой кастрюле, не требуют перекладывания и подстраиваются под размер шкафа. Самые тяжелые сковородки лучше ставить снизу.

Многоуровневые полки для шкафов. Специи, банки и соусы часто теряются в глубине шкафа. Многоуровневые подставки решают сразу несколько проблем, ведь все видно с первого взгляда, ничего не забывается и не портится, меньше повторных закупок. Это настоящая необходимость для компактной кухни.

Стековые корзины для фруктов и овощей . Вместо одной переполненной корзины, используйте вертикальное решение из нескольких ярусов. Его преимущества — это опрятные столешницы, отдельное хранение картофеля, лука и фруктов и ничего не катится и не падает. И выглядит значительно эстетичнее.

Подполочные органайзеры. Пространство между полками часто остается пустым, а зря. Такие контейнеры идеальны для фольги, пергамента, специй и мелких продуктов. Они мгновенно «собирают» разрозненные вещи в одном месте.

Держатели для кухонных полотенец . Полотенца на ручках духовки, разве не знакомая картина. Самоклеящиеся держатели на дверцах шкафов освобождают ящики, имеют аккуратный вид и подходят для тряпок под мойкой. Это недорого и практично.

Органайзер для ящика с приборами . Беспорядок в ящике — один из главных триггеров кухонного хаоса. Регулируемые органайзеры адаптируются под размер ящика, фиксируют каждый предмет и позволяют видеть все и сразу. В результате — минус стресс, плюс порядок.

Регулируемая стойка для форм и крышек. Вертикальное хранение — ключ к экономии места. Раздвижные стойки помогают хранить противни, формы и крышки, легко доставать нужное и использовать по максимуму пространство. В таком случае даже странной формы посуда больше не будет мешать.

Двухуровневая вращающаяся полка. Она идеальна для соусов, паст, специй и мелких баночек. Вертикаль и вращение не оставят ни одного потерянного сантиметра.

Маленькая кухня — не приговор, а вызов, который легко принять с правильными инструментами. Несколько продуманных органайзеров могут изменить не только пространство, но и ваше отношение к нему. Порядок на кухне — это не об идеальных шкафах, а о комфорте, спокойствии и ощущении контроля.