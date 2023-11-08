Маленькие хитрости: 4 способа сделать комнату уютной

Блогер Хоуп Ватсон поделилась своими лайфхаками, как добавить дому уюта.
За страницей девушки следят более 200 тысяч человек, а она делится с ними лайфхаками по организации домашнего пространства и своей ежедневной рутиной.
В последнем видео она назвала несколько вещей, которые придадут комнате уюта.
- Используйте одеяла и пледы.
- Добавьте много подушек.
- Используйте в пространстве декор, который вам нравится.
- Хорошую роль в этом ансамбле играют источники мягкого света, такие как свечи, лампы или ночники – примените их.
Кроме этого, можно заметить, что блогерша любит растения, наличие которых также привносит свою нотку привлекательности.
Раньше мы писали о 4 цветах, которые не стоит выбирать для окрашивания стен.
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