Маленькие хитрости: 4 способа сделать комнату уютной

За страницей девушки следят более 200 тысяч человек, а она делится с ними лайфхаками по организации домашнего пространства и своей ежедневной рутиной.

В последнем видео она назвала несколько вещей, которые придадут комнате уюта.

Используйте одеяла и пледы.

Добавьте много подушек.

Используйте в пространстве декор, который вам нравится.

Хорошую роль в этом ансамбле играют источники мягкого света, такие как свечи, лампы или ночники – примените их.

Кроме этого, можно заметить, что блогерша любит растения, наличие которых также привносит свою нотку привлекательности.

Раньше мы писали о 4 цветах, которые не стоит выбирать для окрашивания стен.

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