Маленькие лампы становятся популярным трендом: как правильно расставить их в доме / © Associated Press

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Интерьеры последних лет заметно меняются: сдержанный минимализм и «безопасные» бежевые оттенки уступают место цветам, принтам, фактурному декору и максимально персонализированному пространству, как сообщило издание Real Simple. Главная цель — сделать дом уютнее, и один из самых простых способов придать ему атмосферу — поставить небольшую лампу там, где вы меньше всего ожидаете её увидеть.

Небольшая лампа дополняет дизайн

Небольшой светильник может показаться незначительной деталью, но именно такие акценты часто меняют атмосферу комнаты. Их стоит использовать, чтобы добавить мягкого освещения в уголках, где обычно есть только верхний свет.

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Особенно эффектно выглядят лампы «с характером», например, с керамическими основаниями ручной работы, необычными формами, декоративной росписью, плиссированными абажурами или другими интересными деталями. Даже в выключенном состоянии они остаются частью интерьера.

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Где поставить маленькую лампу

Начните с поиска темного уголка или места, где не хватает мягкого вечернего света, например, небольшой светильник будет прекрасно смотреться на кухонной столешнице или консоли в ванной, особенно если там нет бра или подсветки.

Еще несколько удачных вариантов: гардеробная, каминная полка, темный коридор или прихожая, прачечная и тумба под телевизор. Такой приём помогает создать плавный переход между комнатами и наполнить дом тёплым, спокойным светом.

Как выбрать лампу

Есть несколько нюансов, о которых стоит помнить. Если светильник будет стоять на кухне или в ванной, лучше выбирать материалы, устойчивые к влаге и теплу. Керамика и стекло — практичные варианты, которые легко чистить. Не бойтесь необычного дизайна. Антикварные магазины или блошиные рынки могут стать источником поистине уникальных моделей. А для создания той самой уютной атмосферы важна температура света. Оптимальным выбором дизайнеры считают теплый свет.

И, наконец, позаботьтесь о проводах. Кабель не должен мешать готовить, пользоваться раковиной или передвигаться по комнате. Если спрятать его невозможно, стоит обратить внимание на беспроводные модели.

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Маленькая лампа — это уже давно не просто функциональный предмет. Она может стать той самой деталью, которая делает интерьер живым, индивидуальным и уютным. Поэтому в следующий раз, когда увидите свободный уголок на кухне или в ванной, подумайте, что, возможно, именно там не хватает не декора, а маленького тёплого светильника.

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