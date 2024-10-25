Мандаринки вместо тыквы: как сделать интересный декор к Хэллоуинскому празднику

Корзины сделаные из мандаринок Клементинок в стиле Джека – отличный способ добавить веселья и креативности в праздничный декор к Хэллоуину.
На странице Sugarbirdcakeryfloral поделились великолепной идеей создания маленьких корзинок из мандаринок, которые можно использовать для хранения конфет или в качестве праздничных сюрпризов для гостей.
Что понадобится:
- Несколько мандарин
- Зубочистка
- Тонкий нож
- Ложка для удаления мякиша
- Нить для создания ручки корзины
Что делать:
- Сначала обрежьте верхнюю часть мандаринки, чтобы создать отверстие, через которое можно будет добраться до мякоти.
- С помощью зубочистки сделайте две маленькие дырочки у верхней части мандаринки с обеих сторон. Эти дырочки станут отверстиями для нити, которая будет выполнять роль ручки корзины, чтобы ее можно было подвешивать или держать за нее.
- Используя тонкий и острый нож, вырежьте на кожуре лицо мандаринки в стиле Джека. Маленькие треугольники или прочие простые геометрические фигуры для глаз, носа и улыбки идеально подойдут.
- С помощью обычной ложки осторожно достаньте мякоть мандаринки через верхнее отверстие, чтобы осталась только кожура. Старайтесь не повредить стенки кожуры, чтобы она сохранила форму корзины.
- После того как вы удалили мякоть, важно дать кожуре полностью высохнуть. Вы можете высушить мандарины корзины естественным путем, оставив их в сухом месте на день-два. Однако если есть возможность, используйте духовку: поставьте корзины на низкую температуру и оставьте на некоторое время. Это ускорит процесс сушки и позволит избежать проблем с плодовыми мушками, которые могут появиться при естественном высыхании.
- После того, как кожура полностью высохнет, проденьте нить через дырочки, которые вы сделали раньше, чтобы создать ручку.
Идеи использования:
- Наполните корзины маленькими конфетами или шоколадками, чтобы создать сладкий сюрприз для гостей. Мандариновые корзины можно расставить по комнате или даже вручить их как подарок детям во время празднования.
- Если корзины достаточно крепкие, поместите внутрь небольшую свечу-таблетку или LED-фонарик, чтобы они выглядели как настоящие светильники Джека.
- Вместо конфет наполните корзины маленькими игрушками, записками с пожеланиями или сюрпризами.
Эти корзины создадут атмосферу праздника и добавят теплого, домашнего уюта. Кроме того, мандариновые корзины очень функциональны: их можно использовать для хранения сладостей или в качестве подсвечников, которые точно понравятся и детям, и взрослым.
Читайте также:
- Хэллоуин-2024: как сделать свечи-призраки
- Как сделать симпатичные фонари к Хэллоуину
- Как сделать декоративные тыквы к Хэллоуину