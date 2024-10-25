Мандаринки вместо тыквы: как сделать интересный декор к Хэллоуинскому празднику

Корзины сделаные из мандаринок Клементинок в стиле Джека – отличный способ добавить веселья и креативности в праздничный декор к Хэллоуину.

На странице Sugarbirdcakeryfloral поделились великолепной идеей создания маленьких корзинок из мандаринок, которые можно использовать для хранения конфет или в качестве праздничных сюрпризов для гостей.

Что понадобится:

Несколько мандарин

Зубочистка

Тонкий нож

Ложка для удаления мякиша

Нить для создания ручки корзины

Что делать:

Сначала обрежьте верхнюю часть мандаринки, чтобы создать отверстие, через которое можно будет добраться до мякоти. С помощью зубочистки сделайте две маленькие дырочки у верхней части мандаринки с обеих сторон. Эти дырочки станут отверстиями для нити, которая будет выполнять роль ручки корзины, чтобы ее можно было подвешивать или держать за нее. Используя тонкий и острый нож, вырежьте на кожуре лицо мандаринки в стиле Джека. Маленькие треугольники или прочие простые геометрические фигуры для глаз, носа и улыбки идеально подойдут. С помощью обычной ложки осторожно достаньте мякоть мандаринки через верхнее отверстие, чтобы осталась только кожура. Старайтесь не повредить стенки кожуры, чтобы она сохранила форму корзины. После того как вы удалили мякоть, важно дать кожуре полностью высохнуть. Вы можете высушить мандарины корзины естественным путем, оставив их в сухом месте на день-два. Однако если есть возможность, используйте духовку: поставьте корзины на низкую температуру и оставьте на некоторое время. Это ускорит процесс сушки и позволит избежать проблем с плодовыми мушками, которые могут появиться при естественном высыхании. После того, как кожура полностью высохнет, проденьте нить через дырочки, которые вы сделали раньше, чтобы создать ручку.

Идеи использования:

Наполните корзины маленькими конфетами или шоколадками, чтобы создать сладкий сюрприз для гостей. Мандариновые корзины можно расставить по комнате или даже вручить их как подарок детям во время празднования.

Если корзины достаточно крепкие, поместите внутрь небольшую свечу-таблетку или LED-фонарик, чтобы они выглядели как настоящие светильники Джека.

Вместо конфет наполните корзины маленькими игрушками, записками с пожеланиями или сюрпризами.

Эти корзины создадут атмосферу праздника и добавят теплого, домашнего уюта. Кроме того, мандариновые корзины очень функциональны: их можно использовать для хранения сладостей или в качестве подсвечников, которые точно понравятся и детям, и взрослым.

Читайте также: