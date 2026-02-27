- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 4 мин
Марокканский хамам дома — как повторить культовый бьюти-ритуал популярный в TikTok
Горячий пар, черное оливковое мыло, рукавица кессе и глина гассул — марокканский хамам это больше, чем очищение, а еженедельный ритуал заботы о себе, который в Марокко заменяет спа. Расскажем вам, как безопасно сделать все дома и каких результатов ожидать, без мифов и преувеличений.
В Марокко поход в хамам — часть культуры. Женщины и мужчины посещают общественные бани каждую неделю, ведь это и глубокое очищение тела, социальное пространство и способ расслабиться. Полноценный ритуал может длиться до двух часов: кожу распаривают, очищают черным мылом, интенсивно скрабируют рукавицей, наносят минеральную глину, а завершают увлажнением, об этом рассказало издание Legacy of Morocco.
А издание Lafeminite поделилось хорошей новостью, что большинство шагов реально повторить дома, если знать последовательность и не переборщить.
Что такое марокканский хамам
Хамам — это традиционная паровая баня с ритуалом глубокого очищения кожи. Его ключевые элементы:
Пар — открывает поры и смягчает роговой слой.
Beldi (черное марокканское мыло) — паста на основе оливок и трав, которая подготавливает кожу к эксфолиации.
Kessa (кессе) — специальная рукавица для механического отшелушивания.
Ghassoul (гассул) — глина из Атласских гор, богатая минералами (магний, калий, железо).
Аргановое масло — для финального питания.
Эффект — гладкая, мягкая кожа, ощущение чистоты и глубокого релакса. Важно помнить, что «детокс» в популярном значении (выведение токсинов через кожу) наука не подтверждает — этим занимаются печень и почки. Однако хамам действительно эффективно удаляет ороговевшие клетки и улучшает микроциркуляцию.
Как сделать марокканский хамам дома
Масляный уход для волос
Перед процедурой нанесите на длину, а при необходимости и на кожу головы, несколько капель арганового масла. Оставьте минимум на 1-2 часа под теплым полотенцем.
Аргановое масло богато витамином Е и жирными кислотами, а они помогают уменьшить ломкость и сухость.
Совет: выбирайте 100% чистую, холодного отжима, без ароматизаторов.
Создайте «паровую комнату»
Закройте дверь ванной и пустите очень горячую воду на 2-3 мин, чтобы помещение наполнилось паром. Пар смягчает кожу и усиливает эффект следующих шагов.
Подготовьте кожу черным мылом
Зайдите под горячий душ на 2-3 мин, чтобы открыть поры. Выключите воду и нанесите небольшое количество черного мыла на влажную кожу. Чайной ложки достаточно для всего тела и оставьте на 5-10 мин.
Черное мыло активно не пенится, но размягчает роговой слой и подготавливает его к отшелушиванию.
Помыть волосы
Пока мыло «работает», смойте масло мягким шампунем и нанесите кондиционер или маску. Затем тщательно промойте.
Эксфолиация перчаткой кесе
Смойте мыло теплой водой. Наденьте перчатку кессе и мягко, без фанатизма, пройдитесь по телу круговыми движениями. Вы увидите, как сходят ороговевший слой — это отмершие клетки.
Выбирайте жесткость перчатки по типу кожи. Чувствительной — только мягкая и очень деликатные движения.
В результате, получите мгновенную гладкость и лучшую проницаемость для уходовых средств.
Маска из глины гасул
Смешайте гассул с теплой водой до пасты. Нанесите на тело и при желании на лицо, однако избегайте зоны вокруг глаз. Оставьте на 5-10 мин и затем смойте.
Гассул абсорбирует избыток себума и загрязнения. Для жирной кожи головы может служить альтернативой шампуню.
Увлажнение и отдых
После душа аккуратно промокните кожу полотенцем и нанесите аргановое масло или крем. Именно увлажнение — ключ к сиянию и комфорту после интенсивной эксфолиации.
Оптимально делать такую процедуру раз в 7-14 дней, ведь чрезмерная частота может привести к сухости или раздражению.
Что дает хамам
Глубокое механическое отшелушивание
Временное выравнивание тона путем удаления ороговевшего слоя
Улучшение текстуры кожи
Ощущение отдыха
Лучшую подготовку кожи к увлажнению или депиляции
Распространенные вопросы
Можно ли делать хамам для зоны бикини? Можно, но очень осторожно, только мягкая рукавица и деликатные движения. Избегайте агрессивного трения.
Когда виден результат? Гладкость и мягкость заметны сразу после процедуры. Устойчивый эффект зависит от регулярности и последующего ухода.
Может ли хамам навредить? При чрезмерном использовании — да, потому что могут появиться сухость, раздражение и нарушение защитного барьера. Людям с дерматитами, розацеа или активными высыпаниями стоит посоветоваться с дерматологом.
«Осветляет» ли хамам кожу? Он не меняет пигментацию, но удаление отмерших клеток делает тон более ровным и сияющим.
Марокканский хамам — это не просто скрабирование, а ритуал медлительности и уважения к себе и собственному телу. В домашней версии он может стать вашей воскресной «перезагрузкой», способом снять напряжение, позаботиться о теле и на час «выключить» окружающий мир.