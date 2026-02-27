Марокканский хамам дома / © Credits

В Марокко поход в хамам — часть культуры. Женщины и мужчины посещают общественные бани каждую неделю, ведь это и глубокое очищение тела, социальное пространство и способ расслабиться. Полноценный ритуал может длиться до двух часов: кожу распаривают, очищают черным мылом, интенсивно скрабируют рукавицей, наносят минеральную глину, а завершают увлажнением, об этом рассказало издание Legacy of Morocco.

А издание Lafeminite поделилось хорошей новостью, что большинство шагов реально повторить дома, если знать последовательность и не переборщить.

Что такое марокканский хамам

Хамам — это традиционная паровая баня с ритуалом глубокого очищения кожи. Его ключевые элементы:

Пар — открывает поры и смягчает роговой слой.

Beldi (черное марокканское мыло) — паста на основе оливок и трав, которая подготавливает кожу к эксфолиации.

Kessa (кессе) — специальная рукавица для механического отшелушивания.

Ghassoul (гассул) — глина из Атласских гор, богатая минералами (магний, калий, железо).

Аргановое масло — для финального питания.

Эффект — гладкая, мягкая кожа, ощущение чистоты и глубокого релакса. Важно помнить, что «детокс» в популярном значении (выведение токсинов через кожу) наука не подтверждает — этим занимаются печень и почки. Однако хамам действительно эффективно удаляет ороговевшие клетки и улучшает микроциркуляцию.

Как сделать марокканский хамам дома

Масляный уход для волос

Перед процедурой нанесите на длину, а при необходимости и на кожу головы, несколько капель арганового масла. Оставьте минимум на 1-2 часа под теплым полотенцем.

Аргановое масло богато витамином Е и жирными кислотами, а они помогают уменьшить ломкость и сухость.

Совет: выбирайте 100% чистую, холодного отжима, без ароматизаторов.

Создайте «паровую комнату»

Закройте дверь ванной и пустите очень горячую воду на 2-3 мин, чтобы помещение наполнилось паром. Пар смягчает кожу и усиливает эффект следующих шагов.

Подготовьте кожу черным мылом

Зайдите под горячий душ на 2-3 мин, чтобы открыть поры. Выключите воду и нанесите небольшое количество черного мыла на влажную кожу. Чайной ложки достаточно для всего тела и оставьте на 5-10 мин.

Черное мыло активно не пенится, но размягчает роговой слой и подготавливает его к отшелушиванию.

Помыть волосы

Пока мыло «работает», смойте масло мягким шампунем и нанесите кондиционер или маску. Затем тщательно промойте.

Эксфолиация перчаткой кесе

Смойте мыло теплой водой. Наденьте перчатку кессе и мягко, без фанатизма, пройдитесь по телу круговыми движениями. Вы увидите, как сходят ороговевший слой — это отмершие клетки.

Выбирайте жесткость перчатки по типу кожи. Чувствительной — только мягкая и очень деликатные движения.

В результате, получите мгновенную гладкость и лучшую проницаемость для уходовых средств.

Маска из глины гасул

Смешайте гассул с теплой водой до пасты. Нанесите на тело и при желании на лицо, однако избегайте зоны вокруг глаз. Оставьте на 5-10 мин и затем смойте.

Гассул абсорбирует избыток себума и загрязнения. Для жирной кожи головы может служить альтернативой шампуню.

Увлажнение и отдых

После душа аккуратно промокните кожу полотенцем и нанесите аргановое масло или крем. Именно увлажнение — ключ к сиянию и комфорту после интенсивной эксфолиации.

Оптимально делать такую процедуру раз в 7-14 дней, ведь чрезмерная частота может привести к сухости или раздражению.

Что дает хамам

Глубокое механическое отшелушивание

Временное выравнивание тона путем удаления ороговевшего слоя

Улучшение текстуры кожи

Ощущение отдыха

Лучшую подготовку кожи к увлажнению или депиляции

Распространенные вопросы

Можно ли делать хамам для зоны бикини? Можно, но очень осторожно, только мягкая рукавица и деликатные движения. Избегайте агрессивного трения.

Когда виден результат? Гладкость и мягкость заметны сразу после процедуры. Устойчивый эффект зависит от регулярности и последующего ухода.

Может ли хамам навредить? При чрезмерном использовании — да, потому что могут появиться сухость, раздражение и нарушение защитного барьера. Людям с дерматитами, розацеа или активными высыпаниями стоит посоветоваться с дерматологом.

«Осветляет» ли хамам кожу? Он не меняет пигментацию, но удаление отмерших клеток делает тон более ровным и сияющим.

Марокканский хамам — это не просто скрабирование, а ритуал медлительности и уважения к себе и собственному телу. В домашней версии он может стать вашей воскресной «перезагрузкой», способом снять напряжение, позаботиться о теле и на час «выключить» окружающий мир.