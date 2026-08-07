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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
3 мин

Мелкие мошки возле слива: как избавиться от них навсегда

Если вы заметили крошечных пушистых мошки, кружащих возле раковины или душа, это не плодовые мушки, а дренажные мухи — незваные гости, сигнализирующие о проблемах со стоком.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Маленькие мушки возле слива

Маленькие мушки возле слива / © Credits

Иногда даже в идеально чистом доме неожиданно появляются маленькие серые мушки, которые как будто зависают над раковиной или душевым сливом. Многие путают их с плодовыми мухами, однако на самом деле это дренажные мухи — насекомые, которые совершенно не интересуются фруктами или сладостями, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Эти насекомые любят влагу, стоячую воду и органические остатки, которые скапливаются внутри труб. Именно поэтому они чаще всего селятся в сливных отверстиях кухонных раковин, душевых кабин, ванн, напольных сливных люков и прачечных. К счастью, дренажные мухи практически не представляют опасности для человека. Однако если не устранить причину их появления, они очень быстро размножаются и становятся настоящей домашней проблемой.

Разница между дренажными и плодовыми мухами

Хотя оба вида насекомых небольшие по размеру, между ними есть заметная разница. Дренажные мухи имеют пушистое тело, крылышки, покрытые мелкими волосками, и внешне напоминают крошечных бабочек. Они вырастают всего до 3–6 миллиметров и имеют серую или почти чёрную окраску.

Еще одна характерная особенность — они плохо летают. Чаще всего их можно увидеть не в полете, а на стенах возле водостока, где они ползают или перемещаются по поверхности короткими прыжками. Наиболее активными они становятся вечером, тогда как днём обычно отдыхают рядом с канализационными люками.

Плодовые мошки, напротив, предпочитают перезрелые фрукты, овощи, уксус, вино и другие продукты брожения, поэтому в основном обитают на кухне.

Почему они появляются

Главная причина — не сами мошки, а состояние труб. Если вода плохо стекает, в сливе скапливаются жир, остатки пищи, волосы, мыло и другие органические отложения. Именно они становятся идеальной средой для размножения бактерий и грибков, которыми питаются личинки дренажных мух.

Специалисты также отмечают, что иногда проблема возникает из-за неправильного подключения бытовой техники. Например, если слив посудомоечной машины подключен некорректно, это может приводить к застою воды и создавать идеальные условия для размножения насекомых.

Как избавиться от дренажных мух

Прежде чем прибегать к химическим средствам, следует устранить основную причину проблемы — органические отложения внутри труб.

  • Кипяток — самый простой способ. Вскипятите кастрюлю с водой и медленно вылейте её в слив, где заметили мушек. Повторяйте процедуру ежедневно в течение нескольких дней. Горячая вода помогает вымыть накопившиеся загрязнения и уменьшает количество личинок.

  • Пищевая сода и уксус. Если одного кипятка недостаточно, поможет классическое домашнее сочетание соды и уксуса. Сначала залейте в слив кипяток. Затем насыпьте примерно полстакана пищевой соды и медленно влейте столько же уксуса. Закройте отверстие пробкой на 5–10 минут, чтобы смесь подействовала, после чего еще раз промойте трубу кипятком. Реакция соды и уксуса помогает растворить органический налет, который служит пищей для личинок.

  • Микробиологический очиститель для труб. Если мушки появляются снова, стоит воспользоваться специальным микробиологическим или ферментным очистителем для труб. Такие средства не просто очищают слив, а расщепляют органические остатки и уменьшают количество бактерий, привлекающих насекомых. Перед использованием также рекомендуется промыть трубы кипятком, а затем действовать в соответствии с инструкцией производителя.

Как не допустить их возвращения

Самое эффективное решение — не бороться с мушками, а сделать так, чтобы у них не было места для размножения. Для этого следует регулярно прочищать сливные отверстия, не допускать застоя воды и своевременно устранять любые протечки. Полезно установить сетки на отверстия раковин и душевых кабин: они задерживают волосы, остатки пищи и другой мусор, который со временем превращается в питательную среду для насекомых.

Также не забывайте регулярно выносить мусор, выбрасывать испорченные продукты, периодически использовать ферментные средства для прочистки труб и проверять, насколько хорошо окна и двери защищены москитными сетками.

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