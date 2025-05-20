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Дата публикации
Категория
Дом
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83
Время на прочтение
2 мин

Мелотрия: как правильно выращивать эту мексиканскую лиану

Это необычное растение, которое выглядит как миниатюрный арбуз, с огуречным вкусом, который освежает и ярким цитрусовым акцентом завоевывает сердца садовниц по всему миру.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Мелотрия: как правильно выращивать эту Мексиканскую лиану

Мелотрия: как правильно выращивать эту Мексиканскую лиану / © Credits

Если вы ищете что-то новое для своего огорода или мечтаете удивить гостей необычными закусками — шершавая мелотрия станет идеальным вариантом. Как вырастить это растение, правильно за ним ухаживать и даже собрать урожай рассказали на странице sandra.urbangarden.

Что такое мелотрия

Мелотрия, также известная как мышиная дыня, кислый мексиканский огурец или арбуз, родом из Центральной Америки. Ее мелкие, овальные плоды размером с виноградина выглядят как миниатюрные арбузы, но по вкусу больше похожи на огурец с легкой кислинкой.

Это не просто декоративное растение — оно съедобно, богато антиоксидантами, прекрасно освежает в жару и может стать изюминкой вашей кухни.

Мелотрия — теплолюбивое вьющееся растение, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и на балконе, в контейнере. Оно отлично подходит для вертикального озеленения и образует пышную зеленую стену с мелкими «арбузами».

Как вырастить мелотрию

Подготовка к посеву

  • Период посева: семена высевают на рассаду за 4-6 недель до последних весенних заморозков.

  • Прямой посев в почву: возможен, когда температура ночи стабильно превышает +10°C.

  • Почва: легкая, хорошо дренированная, богатая органикой.

  • Расстояние между растениями: 25-30 см.

Освещение и температура

  • Мелотрия любит солнце — выбирайте максимально освещенное место.

  • Не переносит заморозков и резких перепадов температуры.

  • Идеальная температура роста: +20–28°C.

Полив и подкормка

  • Поливайте регулярно, но умеренно: избыток влаги может привести к гниению корней.

  • Подпитывайте органическим компостом или комплексными удобрениями раз в 2–3 недели.

Опора

  • Мелотрия растет как лиана, поэтому обязательно установите сетку или ограждение.

  • Если выращиваете в контейнере — подойдет декоративная решетка или балконные перила.

Вредители и болезни

Мелотрия известна своей стойкостью к болезням и вредителям. Но, как и все тыквенные, она может привлекать:

  • Тлей

  • Паутинного клеща

Решение:

  • Опрыскивание настоем чеснока или мыльной водой.

  • Регулярные обзоры листьев.

Когда собирать урожай

  • Через 65-75 дней после посева.

  • Собирайте плоды, когда они достигают размера винограда (2-4 см).

  • Не медлите: перезрелые плоды теряют хрусткость и приобретают горьковатый вкус.

  • Чем чаще собираете — тем больше новых плодов получите.

Как хранить и использовать

  • Сохраняйте свежие плоды в холодильнике до 2 недель.

  • Маринованные плоды можно держать в прохладном месте до 6 месяцев.

  • Идеи для подачи:

    1. в салатах вместо огурца;

    2. как пикантная закуска к сыру;

    3. в мохито или коктейлях как оригинальное украшение;

    4. для консервации.

Почему стоит выращивать мелотрию

  • Неприхотлива в уходе

  • Декоративная и урожайная

  • Подходит даже для балкона

  • Полезна: содержит витамины С, К, антиоксиданты.

  • Абсолютно безопасна для детей

Мелотрия — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить экзотики на грядку без лишних хлопот. Попробуйте один раз и эта «мышиная дыня» точно станет вашей сезонной любимицей.

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