Мелотрия: как правильно выращивать эту Мексиканскую лиану / © Credits

Реклама

Если вы ищете что-то новое для своего огорода или мечтаете удивить гостей необычными закусками — шершавая мелотрия станет идеальным вариантом. Как вырастить это растение, правильно за ним ухаживать и даже собрать урожай рассказали на странице sandra.urbangarden.

Что такое мелотрия

Мелотрия, также известная как мышиная дыня, кислый мексиканский огурец или арбуз, родом из Центральной Америки. Ее мелкие, овальные плоды размером с виноградина выглядят как миниатюрные арбузы, но по вкусу больше похожи на огурец с легкой кислинкой.

Это не просто декоративное растение — оно съедобно, богато антиоксидантами, прекрасно освежает в жару и может стать изюминкой вашей кухни.

Реклама

Мелотрия — теплолюбивое вьющееся растение, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и на балконе, в контейнере. Оно отлично подходит для вертикального озеленения и образует пышную зеленую стену с мелкими «арбузами».

Как вырастить мелотрию

Подготовка к посеву

Период посева: семена высевают на рассаду за 4-6 недель до последних весенних заморозков.

Прямой посев в почву: возможен, когда температура ночи стабильно превышает +10°C.

Почва: легкая, хорошо дренированная, богатая органикой.

Расстояние между растениями: 25-30 см.

Освещение и температура

Мелотрия любит солнце — выбирайте максимально освещенное место.

Не переносит заморозков и резких перепадов температуры.

Идеальная температура роста: +20–28°C.

Полив и подкормка

Поливайте регулярно, но умеренно: избыток влаги может привести к гниению корней.

Подпитывайте органическим компостом или комплексными удобрениями раз в 2–3 недели.

Опора

Мелотрия растет как лиана, поэтому обязательно установите сетку или ограждение.

Если выращиваете в контейнере — подойдет декоративная решетка или балконные перила.

Вредители и болезни

Мелотрия известна своей стойкостью к болезням и вредителям. Но, как и все тыквенные, она может привлекать:

Тлей

Паутинного клеща

Решение:

Опрыскивание настоем чеснока или мыльной водой.

Регулярные обзоры листьев.

Когда собирать урожай

Через 65-75 дней после посева.

Собирайте плоды, когда они достигают размера винограда (2-4 см).

Не медлите: перезрелые плоды теряют хрусткость и приобретают горьковатый вкус.

Чем чаще собираете — тем больше новых плодов получите.

Как хранить и использовать

Сохраняйте свежие плоды в холодильнике до 2 недель.

Маринованные плоды можно держать в прохладном месте до 6 месяцев.

Идеи для подачи: в салатах вместо огурца; как пикантная закуска к сыру; в мохито или коктейлях как оригинальное украшение; для консервации.



Почему стоит выращивать мелотрию

Неприхотлива в уходе

Декоративная и урожайная

Подходит даже для балкона

Полезна: содержит витамины С, К, антиоксиданты.

Абсолютно безопасна для детей

Мелотрия — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить экзотики на грядку без лишних хлопот. Попробуйте один раз и эта «мышиная дыня» точно станет вашей сезонной любимицей.

Реклама