Меньше мусора - больше денег: как экономить на расходах на еду / © Getty Images

Реклама

Осознанный подход к продуктам может сэкономить сотни, а иногда и тысячи, гривен в год — без диет, ограничений и сложных правил.

Около трети всей пищи в мире ежегодно оказывается на свалке. И наибольший вклад в эту статистику делают не производители, а обычные домохозяйства. Для средней семьи это означает не только финансовые потери, но и больший экологический след, ведь пищевые отходы на свалках выделяют метан — газ, который в разы вреднее CO₂.

Хорошая новость в том, что уменьшение пищевых отходов — один из самых простых способов жить экономнее, здоровее и экологичнее, об этом рассказало издание Martha Stewart. Шеф-повара, диетологи и эксперты по питанию сходятся в одном, что ключ — в планировании, правильном хранении и изменении мышления.

Реклама

Разумное планирование еще до похода в магазин

Начинайте закупку дома

Перед тем как брать корзину в супермаркете, загляните в холодильник, морозильник и шкафы. Короткая «ревизия» спасает от лишних закупок — еще одной банки специй или фруктов, которые уже есть, но спрятались за другими продуктами.

Ведите простой список продуктов, которые есть дома. Это может быть заметка в телефоне — эффект от нее часто превосходит ожидания.

Планируйте меню из того, что уже есть

Если вянут овощи, это идеальная основа для супа или рагу. Несколько «уставших» ингредиентов легко превращаются в полноценное блюдо, если посмотреть на них творчески.

Думайте «модульно»

Вместо жестких рецептов планируйте неделю с повторяющимися базами, например, зерновая основа, овощи или белок. Запеченные овощи сегодня, салат завтра, начинка для тортильи послезавтра. Один продукт — несколько вариаций.

Реклама

Пересмотрите частоту закупок

Иногда полезно отложить поход в магазин на день-два. Это заставляет использовать то, что уже есть, и уменьшает импульсивные закупки.

Стратегические запасы

Знайте «зоны» холодильника. Температура в холодильнике неравномерна. Самые холодные полки — для молочных продуктов и готовых блюд, ящики — для овощей и фруктов, дверцы — для соусов и приправ.

Сделайте остатки еды нормой. Вчерашний ужин — это не компромисс, а готовый обед. Остатки легко превратить в сэндвичи, запеканки или начинку для пирогов.

Прозрачные контейнеры — ваши союзники. Еда, которую видно, съедается быстрее. Прозрачные контейнеры с подписями помогают не забывать о продуктах и использовать их до того, как они испортятся.

Понимание сроков годности

«Употребить до». Большинство дат на упаковках говорят о качестве, а не безопасности. Продукт может быть вполне пригодным к употреблению и после указанной даты, просто немного потерять вкус или текстуру.

Доверяйте органам чувств. Запах, цвет и текстура часто скажут больше, чем цифры на этикетке. Плесень, скользкая поверхность или неестественный запах — сигнал попрощаться с продуктом.

Принцип «первым пришло — первым ушло». Ставьте более старые продукты вперед, новые — назад. Это простое правило существенно уменьшает количество испорченной пищи.

Замораживайте и храните

Замораживайте заранее. Ягоды, хлеб, зелень, готовые блюда — морозильник спасает бюджет. Если видите, что не успеете съесть продукт, лучше сразу заморозить его.

Храните обрезки. Овощные шкурки, кости, остатки зелени — идеальная база для домашнего бульона. Это вкусно, экономно и безотходно.

Дайте вторую жизнь «уставшим» продуктам. Черствый хлеб становится сухарями, мягкие овощи — омлетом или супом, йогурт на грани — отличным маринадом.

Компост

Даже в самой сознательной кухне остаются отходы. Компостирование возвращает питательные вещества в почву и уменьшает нагрузку на свалки. Сегодня это возможно даже в городе — через общественные пункты или компактные домашние решения.

Уменьшение пищевых отходов, это не о строгих правилах, а об изменении отношения. Когда мы начинаем воспринимать остатки как ингредиенты, а не как мусор, кухня становится местом творчества, а не потерь. Немного планирования и немного организации и результат ощутим: меньшие расходы, здоровые привычки и ощущение, что вы делаете что-то хорошее не только для себя, но и для планеты.