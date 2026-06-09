Метод биологической борьбы с вредителями: какие насекомые полезны и как привлечь их в свой сад

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Вот что вам нужно знать о полезных насекомых в саду, в частности, где их взять и какие виды могут помочь выследить вредителей в вашем саду, рассказывает The Spruce.

Могут ли насекомые помочь решить проблему с вредителями

Так, добавление полезных насекомых в ваш сад может помочь уменьшить или устранить популяции вредных насекомых.

Хотя некоторые насекомые повреждают растения, сверля стебли, поедая листья или грызя отверстия во фруктах, многие другие являются безвредными и выполняют важные функции в экосистеме вашего сада.

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Кроме опыления цветов — необходимости при выращивании фруктов и овощей, полезные насекомые могут охотиться на популяции вредителей, контролируя их и защищая сад, который вы упорно трудились.

Где найти полезных насекомых

Один простой способ добавить полезных насекомых в ваш сад — это найти живых насекомых в местном садовом центре или питомнике, или купить их у авторитетного продавца.

Как только вы получите своих полезных насекомых, выпустите их в свой сад, где, если повезет, они полакомятся вредителями, которые беспокоили ваши растения.

Еще один способ заманить полезных насекомых в ваш сад — это добавить растения, которые их привлекают. Многие насекомые, на которых мы полагаемся для уничтожения вредителей, таких как тля и гусеницы, также являются опылителями, и огород с местными многолетниками поблизости служит готовой средой для них.

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Этот метод может потребовать дополнительных посадок и занять больше времени, но с небольшим уходом вам не придется снова покупать полезных насекомых, как только вы включите местные растения-опылители в свой сад.

Какие насекомые вам нужны

Независимо от выбранного вами метода биологической борьбы с вредителями, первым шагом является правильная идентификация насекомых-вредителей, которые вредят вашим растениям. Внимательно следите за своим садом и убедитесь, что у вас есть надлежащая идентификация, прежде чем составлять план завоза полезных насекомых.

Тип полезных насекомых, которых вы хотите завести в свой сад, будет зависеть от того, какие вредители вредят вашим растениям.

Вот обзор некоторых самых распространенных насекомых-вредителей в огороде, растений, на которые они нацелены, и полезных растений, которые могут их уничтожить.

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Тля

Тля охотится на широкий спектр съедобных и декоративных садовых растений — на самом деле, существуют различные виды, которые предпочитают различные культуры, включая картофель, капустные и перец, а также деревья и кустарники.

Если вы заметили тлю на своих растениях, один из самых простых способов борьбы с ней — это опрыскать ее сильной струей воды из шланга. Если проблема не исчезает, полезные насекомые-хищники, такие как божьи коровки, златоглазки и паразитические осы, могут помочь контролировать популяции.

Трипсы

Трипсы — это крошечные насекомые, которые используют свои ротовые органы, чтобы прокалывать листья растений и высасывать сок. Кроме повреждения или деформации листьев, они оставляют после себя отходы в виде крошечных черных пятнышек.

Как и в случае с тлей, разные виды предпочитают разные растения; трипсы могут питаться обычными огородными растениями, такими как лук, фасоль, клубника, виноград и некоторые цветущие растения.

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К естественным врагам трипсов относятся зеленые златоглазки, крошечные пиратские клопы и божьи коровки. Однако, поскольку их, как известно, трудно контролировать, вам может понадобиться бороться с трипсами с помощью комбинации полезных насекомых и селективных, наименее токсичных органических пестицидов.

Что делать после внесения полезных насекомых

После внесения полезных насекомых продолжайте наблюдать, чтобы оценить, насколько эффективно они справляются с проблемой, чтобы вы могли внести коррективы — повторное применение полезных насекомых или большее их количество одновременно может быть более эффективным.

Гусеница

Некоторая гусеница, такая как томатный рогоз и табачный рогоз, могут уничтожить 90% листьев на растениях томатов и даже могут питаться зелеными плодами. Вы также можете обнаружить их вред, обратив внимание на темно-зеленые гранулы, которые они оставляют как отходы.

Паразитические осы, такие как бракониды, откладывают яйца в теле этой гусеницы; позже они поедают гусеницу и плетут на ее теле собственные коконы.

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Жуки

Хотя некоторые жуки, такие как божьи коровки, полезны в саду, другие — нет.

Колорадские жуки нацелены на картофельные растения, тогда как жуки-арлекины наносят вред растениям семейства крестоцветных, таким как капуста кале, цветная капуста, капуста и брокколи. Японские жуки охотятся на разнообразные листья растений, включая виноград, малину, косточковые деревья, бархатцы и сою.

Кроме того, чтобы собирать жуков с растений вручную и топить их в ведре с мыльной водой, вы можете попробовать завести клопов-убийц или паразитических мух, чтобы помочь контролировать их количество.

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