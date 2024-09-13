Метод "Лазанья": как садить луковицы осенью, чтобы обеспечить непрерывное цветение

Осень – идеальное время для посадки луковиц, которые подарят вам разноцветное цветение весной.

На странице Learn To Grow рассказали, какие цветочные луковицы можно сажать осенью, чтобы они порадовали вас своим беспрерывным цветением следующей весной.

Какие луковицы сажать

Тюльпаны и нарциссы – это одни из первых цветов, которые зацветут весной после осенней посадки. Чтобы обеспечить оптимальные условия их развития, высаживайте луковицы не позднее чем за месяц до того, как почва начнет промерзать. Это даст им достаточно времени для адаптации и образования корней.

Метод "Лазаньи"

Один из наиболее эффективных способов посадки луковиц для достижения непрерывного весеннего цветения – метод "Лазаньи". Он предполагает посадку луковиц слоями, позволяющими получить интересную многоярусную композицию цветов.

Выберите хорошо дренированный участок и подготовьте почву, чтобы в нем не было сорняков и разрыхлите его.

Для хорошего результата выбирайте более высокие сорта тюльпанов и нарциссов.

Начните с посадки луковиц, которые цветут позже, на самую большую глубину. Затем добавьте луковицы среднего цветения. И завершите посадку луковицами раннего цветения. Разместите их поверх других.

Этот метод не только позволяет создать хороший ансамбль цветов, но и обеспечивает их продолжительное цветение весной.

Гибридные цветы

Для такого метода посадки рассмотрите гибридные сорта цветов, ведь у них могут быть такие характеристики, как более длительный период цветения или особый цвет.

Метод "лазаньи", разработанный в Нидерландах, поможет вам наслаждаться удивительными весенними цветами, которые будут радовать вас своей красотой и ароматом. Не забывайте о регулярном поливе и правильном уходе за луковицами после посадки.

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