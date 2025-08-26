Международный день собак: отмечаем 26 августа с самыми забавными фото

Собака / © Credits

Собаки — это не только охранники и компаньоны, но и настоящие герои, которые удивляют своими умениями и достижениями. 26 августа в мире отмечают Международный день собак — праздник, посвященный нашим четвероногим друзьям, которые ежедневно дарят нам любовь, поддержку и хорошее настроение. Этот день основали в 2004 году, чтобы обратить внимание на важность заботы о домашних любимцах и помощи бездомным животным. С тех пор праздник приобрел мировой масштаб, в этот день проводят выставки, акции по «усыновлению» животных, а владельцы с гордостью делятся историями о своих питомцах.

Но, кроме серьезной миссии, Международный день собак — еще и прекрасный повод вспомнить, насколько забавными и непосредственными бывают эти пушистики. В соцсетях в этот день появляются тысячи фотографий, на которых можно увидеть собак в забавных позах, с неожиданными выражениями мордочек или даже в «смешных костюмах».

Как отпраздновать Международный день собак

Погуляйте подольше со своим любимцем.

Подарите новую игрушку или вкусности.

Устройте фотосессию и поделитесь фотографиями в соцсетях.

А если у вас еще нет собаки, этот день может стать поводом задуматься об адопции.

Поэтому в этом году 26 августа не забудьте обнять своего любимца, сделать несколько забавных кадров и поделиться ими в соцсетях. Пусть Международный день собак будет праздником радости и для вас, и для вашего четверолапого друга.

Международный день собак — это не только праздник рекордов и веселья, но и напоминание о том, что каждая собачка заслуживает любви, заботы и дома. Они дарят нам счастье, а мы можем отблагодарить их простыми вещами: прогулкой, лаской и безопасной жизнью.