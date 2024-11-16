Микрозелень: как ее вырастить из обычных семян тыквы

Микрозелень тыквы можно легко вырастить дома даже из обычных семян, которые остаются после приготовления тыквенных блюд.
Кроме того, микрозелень является богатым источником витаминов, антиоксидантов и микроэлементов. На странице the_mediterranean_gardener рассказали, что собрать урожай вы сможете уже буквально через две недели.
Микрозелень тыквы, как и другие виды микрозеленых, является источником полезных веществ, в частности антиоксидантов, витаминов группы B и С, а также калия, кальция и магния. Эти микроэлементы поддерживают иммунную систему, улучшают пищеварение и способствуют общему здоровью организма.
Что нужно для выращивания:
- свежесобранные семена тыквы
- две тарелки
- кухонное полотенце или марля
- пульверизатор для полива
Что делать:
- Чтобы получить качественную микрозелень, выберите здоровые и невредимые семена тыквы. Поместите их в миску и тщательно промойте под проточной водой, чтобы избавиться от всех остатков волокон и мякоти. Это необходимо для обеспечения чистой среды, что снизит риск появления плесени во время проращивания.
- Намочите кухонное полотенце, чтобы оно стало влажным, но не мокрым — лишнюю воду нужно хорошо отжать. Это создаст идеальные условия для прорастания семян.
- После этого положите полотенце на одну из тарелок и равномерно разложите на нем промытые тыквенные семена. Старайтесь оставлять небольшие промежутки между семенами, чтобы у каждого зернышка было место для роста.
- Возьмите другую тарелку и накройте ею сверху семена. Это позволит создать тепличный эффект, который ускорит процесс произрастания. Темнота и умеренная влажность под накрытием способствуют активному росту корешков.
- Чтобы тыквенные семена проросли быстрее, поддерживайте полотенце постоянно влажным. Ежедневно сбрызгивайте его водой из пульверизатора, чтобы сохранить необходимую влажность. Будьте осторожны и избегайте чрезмерного полива — полотенце должно быть влажным, а не мокрым, чтобы избежать появления плесени.
- Через несколько дней вы увидите, как семена начинают прорастать. Продолжайте держать их накрытыми, пока не появятся первые зеленые побеги. Это сигнал, что пора дать росткам больше света.
- Когда тыквенная микрозелень покажет первые зеленые листики, снимите верхнюю тарелку. Теперь росткам нужен свет для дальнейшего роста. Разместите их на подоконнике или в другом светлом месте, но избегайте прямых солнечных лучей, которые могут высушить их.
- Тыквенную микрозелень можно срезать уже через 10-14 дней. Используйте ножницы, чтобы осторожно срезать нежные стебли. Если вы не используете всю микрозелень сразу, остаток можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере, чтобы она оставалась свежей и хрустящей.
У тыквенной микрозелени деликатный вкус и подходит она ко многим блюдам. Ее можно добавлять к салатам, бутербродам, супам и даже горячим блюдам. Кроме декоративной функции, эта микрозелень обогащает ваш рацион витаминами и придает блюдам легкий, свежий вкус.
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