Мини-розы / © Associated Press

Мини-розы — это настоящие розы, только компактного размера. Их часто продают как комнатные растения, поэтому многие люди оставляют их на подоконниках. Однако на странице Gardening with Ish отметили, что эти растения созданы для открытого воздуха.

Небольшие кусты хорошо растут в саду или в горшках на террасе. Главное, правильно подготовить растение к переезду из дома на улицу и создать ему комфортные условия.

Почему мини-розам лучше на улице

Хотя мини-розы прекрасно смотрятся в комнате, в помещении им часто не хватает:

солнечного света

свежего воздуха

естественного цикла температур

На открытом воздухе эти растения развиваются активнее и могут цвести значительно дольше. К тому же большинство миниатюрных сортов достаточно выносливы и холодостойки.

Главная ошибка

Одна из самых распространенных ошибок — сразу выставить растение на улицу после того, как оно стояло в теплом помещении. Внезапная смена температуры может вызвать стресс у растения, из-за чего оно начнет увядать или даже погибнет. Чтобы этого избежать, нужно постепенно акклиматизировать розу к внешним условиям.

Как приучить мини-розу к улице

Начните с защищенного места. Сначала вынесите растение на балкон, веранду или другое защищенное место. Пусть оно проводит там лишь несколько часов в день. Постепенно увеличивайте время. Каждый день можно оставлять розу на улице немного дольше, чтобы она привыкала к прохладе и естественному свету. Пересаживайте весной. Когда погода станет стабильно теплой, розу можно оставлять на улице постоянно. Тогда ее стоит высадить в открытый грунт или большой горшок.

Где посадить мини-розу

Солнечное место. Розы любят солнце, для хорошего цветения им нужно несколько часов прямого солнечного света в день.

Защита от ветра. Хотя растение выносливое, сильный ветер может повредить нежные побеги, особенно зимой. Поэтому лучше выбирать защищенные уголки сада.

Выращивание в горшке

Многие садоводы отдают предпочтение именно этому варианту. Оптимальный горшок должен быть примерно 30 см в диаметре. Это даст корням достаточно пространства для роста. Преимущество горшка в том, что растение можно переместить в более солнечное место, спрятать от сильного ветра и перенести под укрытие зимой.

Какой вырастет мини-роза

Поскольку это карликовый сорт, растение обычно вырастает до 50-60 см в высоту. Несмотря на компактный размер, оно может обильно цвести в конце весны и в течение лета.

Уход для обильного цветения

Чтобы растение чувствовало себя хорошо, стоит придерживаться нескольких простых правил:

используйте качественный компост или питательную почву

подкармливайте растение удобрением для роз с медленным высвобождением

регулярно поливайте, особенно в жаркие дни

Многие мини-розы, которые продают в магазинах, стимулируют к раннему цветению. Но с правильным уходом они могут цвести снова и снова.

Мини-розы — это не просто красивый подарок, а полноценное садовое растение. Если правильно приучить ее к открытому воздуху и посадить в солнечном, защищенном месте, она может украшать сад или террасу много лет.